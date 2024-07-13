Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü!
Ankara'da 6 Haziran'da etkili olan fırtınada reklam panosunun durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz'un (22) üzerine devrilip ölümüne yol açmasıyla ilgili savcılığın başlattığı soruşturmada bilirkişi heyeti ön raporunu hazırladı. Raporda reklam panosunu taşıyan kolon için temel kazısının derin yapılmadığı ve az beton döküldüğü belirtildi. Raporda söz konusu 'reklam panosu alımı ve montajı' işini teknik şartnameye uygun yapmayan firmanın asli kusurlu olduğu, belediyenin de sorumluluğu bulunduğu belirtildi.
Ankara Sincan'da 6 Haziran'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınada, Sincan Belediyesi'ne ait reklam panosu temelden devrilerek, otobüs durağının üzerine düştü. Bir şirkette sekreter olarak çalışan ve iş çıkışı evine gitmek için otobüs bekleyen Ayşe Yavuz, panonun altında kalarak hayatını kaybetti.