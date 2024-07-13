Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü!

Ankara'da 6 Haziran'da etkili olan fırtınada reklam panosunun durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz'un (22) üzerine devrilip ölümüne yol açmasıyla ilgili savcılığın başlattığı soruşturmada bilirkişi heyeti ön raporunu hazırladı. Raporda reklam panosunu taşıyan kolon için temel kazısının derin yapılmadığı ve az beton döküldüğü belirtildi. Raporda söz konusu 'reklam panosu alımı ve montajı' işini teknik şartnameye uygun yapmayan firmanın asli kusurlu olduğu, belediyenin de sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü! - 1

Ankara Sincan'da 6 Haziran'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınada, Sincan Belediyesi'ne ait reklam panosu temelden devrilerek, otobüs durağının üzerine düştü. Bir şirkette sekreter olarak çalışan ve iş çıkışı evine gitmek için otobüs bekleyen Ayşe Yavuz, panonun altında kalarak hayatını kaybetti.

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Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü! - 2

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor tamamlandı.

Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü! - 3

9 sayfalık ön raporda, şiddetli yağış sürerken '50056 EGO' numaralı otobüs durağı üzerine Sincan Belediyesi tarafından yaptırılan reklam panosunun temelden sökülerek devrilmesi sonucunda Ayşe Yavuz'un olay yerinde öldüğü, durakta bekleyen 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü! - 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, olayın olduğu saatte kuvvetli fırtına olarak tanımlanan rüzgarın saatteki hızının 75 ile 88 kilometre arasında olduğu bilgisine de yer verildi.

Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü! - 5

4,5 METRE YERİNE 1,35 METRE TEMEL KAZILMIŞ

Raporda Sincan Belediyesi'ne ait dikdörtgen şeklindeki panonun yatay uzunluğunun 12 metre, düşey uzunluğunun 6 metre olduğu belirtildi. Ön inceleme sonucunda, temel derinliğinin ortalama 1 metre 35 santim olduğu, temel betonu içerisine 3 adet 1 metre 35 santim uzunluğunda kutu profil yerleştirildiği, kutu profillerin bulunduğu betonun ise temel üzerinde demirle panoyu taşıyan 9,30 metrelik kolona vida ile sabitlendiği anlatıldı.

Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü! - 6

Raporda 'reklam panosu alımı ve montajı' işinde, teknik şartnameye göre reklam panosunu taşıyan 9 metre 30 santimlik kolon için 4,5 metre derinliğinde temel kazısı yapılması gerekirken sadece 1 metre 35 santimlik kazı yapıldığı belirtildi. Yine şartnameye göre, 18 metreküplük temel betonu dökülmesi gerekirken, 5,40 metreküplük beton döküldüğü ifade edildi.

Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü! - 7

Raporda, söz konusu 'reklam panosu alımı ve montajı' işini teknik şartnameye uygun yapmayan firmanın ve firma müdürü S.E.Ü.'nün asli kusurlu olduğu belirtilirken, denetim yapmayan belediyenin de sorumluluğu bulunduğu, dosyada kusuru bulunan başka kişi ve kurumların olup olmadığına ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü! - 8
Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü! - 9
Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü! - 10
Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü! - 11
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