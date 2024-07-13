Ayşe'yi ölüme götüren ihmaller zinciri: "Temelsiz" reklam panosu üzerine düştü!

Raporda 'reklam panosu alımı ve montajı' işinde, teknik şartnameye göre reklam panosunu taşıyan 9 metre 30 santimlik kolon için 4,5 metre derinliğinde temel kazısı yapılması gerekirken sadece 1 metre 35 santimlik kazı yapıldığı belirtildi. Yine şartnameye göre, 18 metreküplük temel betonu dökülmesi gerekirken, 5,40 metreküplük beton döküldüğü ifade edildi.