AYT, TYT'yi etkiler mi? AYT nedir? AYT'ye (Alan Yeterlilik Testi) girmek zorunlu mu?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bu sene 21-22 Haziran'da gerçekleşiyor. TYT-AYT-YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversite sınavına katılan öğrenciler, ''AYT puanı, TYT'yi etkiler mi, AYT zorunlu mu?'' şeklinde soruları yöneltiyor. 4 yıllık yükseköğrenim eğitimi için gerekli olan AYT nedir? TYT sadece ön lisans ve yetenek bazlı bölümler için geçerlidir. İşte, detaylar...

AYT, TYT'yi etkiler mi? AYT nedir? AYT'ye (Alan Yeterlilik Testi) girmek zorunlu mu? - 1

YKS'nin oturumları olan TYT-AYT ve YDT'ye, farklı bölüm türlerine yönelik katılım sağlanıyor. 4 yıllık eğitim için AYT'ye katılmak zorunludur ancak önlisans eğitimi düşünen bir öğrenci için TYT puanı yeterlidir. Öte yandan TYT puanı olmadan AYT ve YDT'ye katılım sağlanamaz. Peki, AYT puanı TYT'yi etkiler mi?

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AYT, TYT'yi etkiler mi? AYT nedir? AYT'ye (Alan Yeterlilik Testi) girmek zorunlu mu? - 2

AYT NEDİR?

AYT, YKS'nin 2. oturumudur ve Alan Yeterlilik Sınavı olarak açıklanabilir. 12. sınıf öğrencileri veya lise mezunlarının 4 yıllık üniversite bölümlerinde eğitim görmek istemesi haline katılım sağlayacakları sınavdır. TYT'nin aksine daha çok bilgi ağırlıklıdır.

AYT, TYT'yi etkiler mi? AYT nedir? AYT'ye (Alan Yeterlilik Testi) girmek zorunlu mu? - 3

AYT ZORUNLU MU?

Adayların 4 yıllık bölüm tercihi yoksa sadece TYT puanı ile tercih yapabilir. Ancak üniversitelerin dört yıllık bir bölümünde eğitim almak isteniyorsa AYT mecburidir.

AYT, TYT'yi etkiler mi? AYT nedir? AYT'ye (Alan Yeterlilik Testi) girmek zorunlu mu? - 4

AYT PUANI TYT'Yİ ETKİLER Mİ?

TYT uygulaması ayrıdır, AYT'nin puanı ayrıdır. 2 yıllık bölümlerde TYT puanı dikkate alınırken, 4 yıllık bölümlerde ise TYT puanının yüzde 40'ı ve AYT puanının yüzde 60'ı eklenir. Bu puanın üzerine mezuniyet notundan elde edilen puan da eklenerek oluşturulan YKS puanı sayesinde tercihler yapılır.

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alacak olan dil bölümlerine girmek isteyen adaylar da YDT'ye girebilir. YDT de zorunlu değildir.

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