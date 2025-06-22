AYT, TYT'yi etkiler mi? AYT nedir? AYT'ye (Alan Yeterlilik Testi) girmek zorunlu mu?

AYT PUANI TYT'Yİ ETKİLER Mİ?

TYT uygulaması ayrıdır, AYT'nin puanı ayrıdır. 2 yıllık bölümlerde TYT puanı dikkate alınırken, 4 yıllık bölümlerde ise TYT puanının yüzde 40'ı ve AYT puanının yüzde 60'ı eklenir. Bu puanın üzerine mezuniyet notundan elde edilen puan da eklenerek oluşturulan YKS puanı sayesinde tercihler yapılır.



TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alacak olan dil bölümlerine girmek isteyen adaylar da YDT'ye girebilir. YDT de zorunlu değildir.