AYT, TYT'yi etkiler mi? AYT nedir? AYT'ye (Alan Yeterlilik Testi) girmek zorunlu mu?
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bu sene 21-22 Haziran'da gerçekleşiyor. TYT-AYT-YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversite sınavına katılan öğrenciler, ''AYT puanı, TYT'yi etkiler mi, AYT zorunlu mu?'' şeklinde soruları yöneltiyor. 4 yıllık yükseköğrenim eğitimi için gerekli olan AYT nedir? TYT sadece ön lisans ve yetenek bazlı bölümler için geçerlidir. İşte, detaylar...
YKS'nin oturumları olan TYT-AYT ve YDT'ye, farklı bölüm türlerine yönelik katılım sağlanıyor. 4 yıllık eğitim için AYT'ye katılmak zorunludur ancak önlisans eğitimi düşünen bir öğrenci için TYT puanı yeterlidir. Öte yandan TYT puanı olmadan AYT ve YDT'ye katılım sağlanamaz. Peki, AYT puanı TYT'yi etkiler mi?