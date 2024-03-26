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Ayvacık Belediyesi hangi partide? Ayvacık Belediye başkanı kimdir? Ayvacık Belediye başkan adayları

Ayvacık Belediyesi hangi partide? Ayvacık Belediye Başkanı kimdir? Ayvacık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Ayvacık Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Ayvacık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Ayvacık yerel seçim sonuçları..

Ayvacık Belediyesi hangi partide? Ayvacık Belediye başkanı kimdir? Ayvacık Belediye başkan adayları - 1

AYVACIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Ayvacık Belediyesini 10.695 alınan oy ve %73.33 oy oranı ile AK Parti adayı Halil Kalaycı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%73.33
  • BBP%24.29
  • BTP%1.23
  • Saadet Partisi%0.82
  • DP

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayvacık Belediyesi hangi partide? Ayvacık Belediye başkanı kimdir? Ayvacık Belediye başkan adayları - 2

AYVACIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ayvacık Belediyesi Başkanı Halil Kalaycı Kimdir?

10 Temmuz 1980 Yılında Çarşamba’da doğdu. İlköğrenimini Şenpınar Tahtalık İlkokulunda, Orta öğretimini Atatürk Ortaokulu ve lise öğrenimini Çarşamba Lisesinde tamamladı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğini kazanan Halil Kalaycı 2001 yılında Lisans eğitimini tamamladı.

2014-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına Kurumlar arası nakil ile geçiş yaparak Ordu İlinin Mesudiye İlçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yapmış aynı dönemde Bakanlık görevlendirmesi ile Ayvacık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini icra etmiştir.

2015-2018 yılları arasında Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yapan Halil Kalaycı 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakının Ak Parti Ayvacık Belediye Başkan Adayı gösterilen Halil Kalaycı seçimden galip çıkarak Ayvacık Belediye Başkanı olmuştur.

Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı evli ve 2 kız babasıdır.

Ayvacık Belediyesi hangi partide? Ayvacık Belediye başkanı kimdir? Ayvacık Belediye başkan adayları - 3

AYVACIK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HÜSEYİN KESKİN
  • İSMET ÇAPAŞ
  • REFAHİTTİN ŞENCAN
  • ESER KILIÇ
  • MEHMET AKİF YALÇIN
  • ZEYNEP TÖRE
  • SİNAN YILDIZOĞLU
  • MUSTAFA ALTUNTAŞ
Ayvacık Belediyesi hangi partide? Ayvacık Belediye başkanı kimdir? Ayvacık Belediye başkan adayları - 4

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