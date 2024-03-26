Ayvacık Belediyesi hangi partide? Ayvacık Belediye başkanı kimdir? Ayvacık Belediye başkan adayları
Ayvacık Belediyesi hangi partide? Ayvacık Belediye Başkanı kimdir? Ayvacık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Ayvacık Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Ayvacık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Ayvacık yerel seçim sonuçları..
AYVACIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Ayvacık Belediyesini 10.695 alınan oy ve %73.33 oy oranı ile AK Parti adayı Halil Kalaycı kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%73.33
- BBP%24.29
- BTP%1.23
- Saadet Partisi%0.82
- DP