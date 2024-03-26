Ayvacık Belediyesi hangi partide? Ayvacık Belediye başkanı kimdir? Ayvacık Belediye başkan adayları

AYVACIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ayvacık Belediyesi Başkanı Halil Kalaycı Kimdir?

10 Temmuz 1980 Yılında Çarşamba’da doğdu. İlköğrenimini Şenpınar Tahtalık İlkokulunda, Orta öğretimini Atatürk Ortaokulu ve lise öğrenimini Çarşamba Lisesinde tamamladı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğini kazanan Halil Kalaycı 2001 yılında Lisans eğitimini tamamladı.



2014-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına Kurumlar arası nakil ile geçiş yaparak Ordu İlinin Mesudiye İlçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yapmış aynı dönemde Bakanlık görevlendirmesi ile Ayvacık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini icra etmiştir.



2015-2018 yılları arasında Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yapan Halil Kalaycı 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakının Ak Parti Ayvacık Belediye Başkan Adayı gösterilen Halil Kalaycı seçimden galip çıkarak Ayvacık Belediye Başkanı olmuştur.

Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı evli ve 2 kız babasıdır.