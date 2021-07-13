'Ayvalık'ın nüfusu bayramda 9 kat artacak'

Kurban Bayramı'nda turistik bölgelerde önemli bir yoğunluk bekleniyor. Kuzey Ege'nin ünlü tatil bölgelerinden Ayvalık da bunlardan biri. Tesislerin neredeyse tamamen dolduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mesut Ergin, bayramla birlikte ilçe nüfusunun 8-9 kat artmasını beklediklerini söyledi.
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DHA 13.07.2021 - 10:37
Kuzey Ege’nin gözde tatil yöresi olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki turizm tesisleri, Kurban Bayramı tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor.
Ayvalık, sahip olduğu doğal güzelliklerle 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinde de büyük ilgi görüyor.
Şeytan Sofrası, koyları, plajları ve tarihi taş evleri ile ünlü ilçe, bayram tatilinde Covid-19 tedbirleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaz sezonu hazırlıklarına kış mevsiminden itibaren başladıklarını söyledi.
İlçe genelinde kış mevsiminden bu yana Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde ilçedeki resmi kurumlarda sezon öncesinde birlikte yaptıkları istişarelerin ardından aldıkları önlemler kapsamında turizm sezonu için tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Başkan Ergin, "Covid-19 tedbirleriyle süren sezonda, Kurban Bayramı ile beraber ilçemiz nüfusu 8-9 kat artacaktır. Otellerimizde doluluk oranları şimdiden yüzde 100’e ulaşmış durumda. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Zaten öyle de görünüyor" dedi.
Balıkesir genelindeki 36 mavi bayraklı plajın 17’sinin Ayvalık’ta olduğuna ve Ege Denizi kıyısında yer alan Ayvalık'ın müsilajdan etkilenmediğine dikkati çeken Ergin, tertemiz denizi ve plajlarıyla konuklarını beklediklerini aktardı.
Kendisi de turizmci olan Ergin, "Başta Kurban Bayramı vesilesiyle ve ardından turizm sezonunun geneli olarak iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Bizler belediye olarak sezona hazırız. Pandemi döneminde ekonomik anlamda çok kötü bir süreç geçirdik. Bu pandeminin açtığı ekonomik yaraları bir nebze olsun bu sezonda saracağımıza inanıyoruz. İyi bir sezon geçireceğiz” diye konuştu.
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