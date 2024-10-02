Ayyüce'nin ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı

Kayseri'de 7'nci kattan düşerek yaşamını yitiren 20 yaşındaki Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Çalışkan'ın intihar ettiğine kanaat getirilirken, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

Ayyüce'nin ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı - 1

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın son katında yalnız yaşayan Ayyüce Dilşat Çalışkan (20), 30 Temmuz 2023'te sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü.

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Ayyüce'nin ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı - 2

Çalışkan, düştüğü zemindeki mazgalın kırılması ile bir iş yerinin deposuna girdi. Saat 15.00 sıralarında yoldan geçenler, mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan Çalışkan'ı görüp, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Ayyüce'nin ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı - 3

Sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayyüce Dilşat Çalışkan, bulunduğu yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Çalışkan, otopsi işlemlerinin ardından Bursa'da toprağa verildi.

Ayyüce'nin ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı - 4

SOSYAL MEDYADAN ŞARKILARINI PAYLAŞMIŞ

Eğlence mekanlarında sahneye çıkıp, şarkı söylediği öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın çalışmak için İzmir'den Kayseri'ye geldiği ve düştüğü binaya 20 gün önce taşındığı belirtildi.

Ayyüce'nin ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı - 5

Çalışkan'ın ölümü sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, bir suç ya da suç unsuru sonucu ölme ihtimaline karşı, "başkasını intihara yönlendirme" suçundan yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp, takipsizlik kararı verdi.

Ayyüce'nin ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı - 6

Savcılık, Çalışkan'ın otopsi raporuna göre yüksekten düşme sonucu çok sayıda kaburga ve kemik kırığı ile beyin kanaması sonucu, beyin doku harabiyeti ile iç ve dış kanama sonucu öldüğünün belirlendiğine vurgu yaptı.

Ayyüce'nin ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı - 7

DELİL DE BULUNAMADI

Raporda Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın girdiği bunalım sonucu intihar ettiğine de değinilerek, "Adı geçenin girmiş olduğu bunalım sonucu bulunduğu odanın camından dışarıya atlamak suretiyle intihar ettiği kanaatine varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ayyüce'nin ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı - 8

Savcılık, Çalışkan'ın intihar etmesinde etkisi olan herhangi bir kimsenin bulunduğu yönünde yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle de kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Ayyüce'nin ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı - 9
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