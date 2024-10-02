Ayyüce'nin ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı
Kayseri'de 7'nci kattan düşerek yaşamını yitiren 20 yaşındaki Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Çalışkan'ın intihar ettiğine kanaat getirilirken, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın son katında yalnız yaşayan Ayyüce Dilşat Çalışkan (20), 30 Temmuz 2023'te sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü.