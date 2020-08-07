'Azap yokuşu'nda tepki çeken görüntü; bez ve ip yerine maske astılar

“YOL BOYUNCA VE ADANIN BİRÇOK NOKTASINDA GÖRDÜM"

Büyükada'yı keşfetmek için Bakırköy'den geldiğini söyleyen Murat Bozdemir, “Adak adama ile ilgili herhalde bu tarz. Çevreye pek yararlı olmayan hatta zararı olan maskelerin, poşetlerin bağlandığına bu yol boyunca ve adanın birçok kısmında şahit oldum. Çevreye duyarlı bir kişi olduğumdan bunu hoş karşılamadım. Bunun belediye tarafından düzenlenmesini dilerim" ifadelerini kullandı.