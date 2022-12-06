Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı

Türk ve Azerbaycan orduları ortaklaşa Azerbaycan'ın Pirekeşkül köyünde ortak tatbikat düzenledi. "Kardeş Yumruğu" isimli tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, personele hitap etti.

Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 1

Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan orduları ortaklaşa tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 2

"Kardeş Yumruğu" tatbikatının seçkin gözlemci gününde hedefler tam isabetle vuruldu.

Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 3

Tatbikatta yaralıların helikopterle tahliyesi, nehir geçiş harekatı ve topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi faaliyetleri uygulandı. Tatbikat, komandoların hedefleri ele geçirmesiyle tamamlandı.

Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 4

Tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile iki ordu komuta kademesi takip etti.

Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından Hulusi Akar'ın telefonundan personele hitap etti. Erdoğan, "Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz" dedi.VİDEO

Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 6

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekti. Tatbikatı ismine vurgu yapan Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürüdür. Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" dedi.

Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 7

Hulusi Akar ise "Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tehdit veya provokasyonun, nereden ve kimden gelirse gelsin her iki ülkeye yönelik olduğunu kabul ederiz" diye konuştu.

Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 8

İki ordu personeline hitaben yaptığı konuşmada Akar, “İki devlet, tek millet anlayışında olduğumuz Azerbaycan’la gerektiğinde tek ordu, tek güç, tek yumruk olmayı biliriz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 9
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 10
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 11
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 12
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 13
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 14
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 15
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 16
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 17
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 18
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 19
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 20
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 21
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 22
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 23
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 24
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 25
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 26
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 27
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 28
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 29
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 30
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 31
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 32
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı - 33

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