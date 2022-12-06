Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı

Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan orduları ortaklaşa tatbikat gerçekleştirdi.
"Kardeş Yumruğu" tatbikatının seçkin gözlemci gününde hedefler tam isabetle vuruldu.
Tatbikatta yaralıların helikopterle tahliyesi, nehir geçiş harekatı ve topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi faaliyetleri uygulandı. Tatbikat, komandoların hedefleri ele geçirmesiyle tamamlandı.
Tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile iki ordu komuta kademesi takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından Hulusi Akar'ın telefonundan personele hitap etti. Erdoğan, "Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz" dedi.VİDEO
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekti. Tatbikatı ismine vurgu yapan Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürüdür. Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" dedi.
Hulusi Akar ise "Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tehdit veya provokasyonun, nereden ve kimden gelirse gelsin her iki ülkeye yönelik olduğunu kabul ederiz" diye konuştu.
İki ordu personeline hitaben yaptığı konuşmada Akar, “İki devlet, tek millet anlayışında olduğumuz Azerbaycan’la gerektiğinde tek ordu, tek güç, tek yumruk olmayı biliriz” ifadelerini kullandı.