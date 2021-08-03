Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili ifadesinde vahşi cinayeti anlattı

Genç kıza iş teklif ettiğini belirten Ayhan, karşılıklı telefonlarını aldıklarını aktardı. Azra'nın corona hastası olduğunu öğrenince mesaj yazdığını kaydeden Ayhan, genç kızın 'Bakanım yok, beş gün oldu bir şey yemedim, ilaçlarımı alamadım, ölmek istiyorum. Her yerim çok ağrıyor' dediğini ileri sürdü.