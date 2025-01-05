Azra yaşam savaşı veriyor! Kafatası kemiği karnına yerleştirildi!

Gürsel Gökkaya, eski eşi Azra Şengül Şen'e pusu kurarak bıçakla saldırdı. Şen, saldırıda 13 yerinden yaralandı. Ameliyat olan Şen'in kafatası kemiğinin bir parçası, daha sonra yerine konulmak üzere diri kalması için karnına yerleştirildi.

Azra yaşam savaşı veriyor! Kafatası kemiği karnına yerleştirildi! - 1

Aksaray'da bir yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, 22 Aralık 2024'te evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel Gökkaya saklandığı yerden çıkıp önünü kesti.

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Azra yaşam savaşı veriyor! Kafatası kemiği karnına yerleştirildi! - 2

Gökkaya, daha sonra bıçakla eski eşine saldırdı. Yüzü, sırtı, kafası ve boğazından 13 bıçak darbesiyle yaralanan kadın yere yığıldı, saldırgan kaçtı.

Azra yaşam savaşı veriyor! Kafatası kemiği karnına yerleştirildi! - 3

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralı Şen, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Azra yaşam savaşı veriyor! Kafatası kemiği karnına yerleştirildi! - 4

YENİDEN AMELİYAT EDİLECEK

İlk ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan ve yaşam mücadelesi veren Şen'in kafatası kemiğine, saldırıda kullanılan bıçağın 8 santimetre girerek zarar verdiği belirlendi.

Azra yaşam savaşı veriyor! Kafatası kemiği karnına yerleştirildi! - 5



Geçen süreçte yeniden ameliyatı alınan Şen'in, zarar gören kafatası kemiğinin bir parçası alınıp, diri kalması için karın bölgesine yerleştirildi. Kemiğin daha sonra tekrar ameliyatla yerine konulacağı belirtildi. Diğer yandan olaydan 4 gün sonra saklandığı evde yakalanan Gökkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Azra yaşam savaşı veriyor! Kafatası kemiği karnına yerleştirildi! - 6
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