Azra yaşam savaşı veriyor! Kafatası kemiği karnına yerleştirildi!
Gürsel Gökkaya, eski eşi Azra Şengül Şen'e pusu kurarak bıçakla saldırdı. Şen, saldırıda 13 yerinden yaralandı. Ameliyat olan Şen'in kafatası kemiğinin bir parçası, daha sonra yerine konulmak üzere diri kalması için karnına yerleştirildi.
Aksaray'da bir yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, 22 Aralık 2024'te evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel Gökkaya saklandığı yerden çıkıp önünü kesti.