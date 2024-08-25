B12 eksikliğinin nedeni buymuş! Vücutta bu belirtilerle ortaya çıkıyor

YETERSİZ MİDE ASİDİ

Mide asidi, B12 vitamininin yiyeceklerden salınmasında hayati bir rol oynar ve midedeki bir glikoprotein olan intrinsik faktöre bağlanmasını sağlar.



Bu kompleks ince bağırsakta emilim için gereklidir. Asit reflü veya bazı ilaçların kullanımı gibi mide asidini azaltan durumlar bu süreci engelleyebilir ve B12 vitamini eksikliğine yol açabilir.





