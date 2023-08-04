Baba evini yıkamayan Rizeli kardeşlerden ilginç çözüm
Rize’nin Çayeli ilçesinde anne ve babasının oturduğu ahşap evin yerine iki katlı bina yapmak isteyen Çelik kardeşler, babaları yıkıma rıza vermeyince farklı bir çözüm buldu. Kardeşler, yeni binayı babalarının eski ahşap evini de içine alacak şekilde inşa etmekte buldu.
İstanbul’da yaşayan ve her yıl ilçenin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köylerine gelen İlyas ve İbrahim Çelik kardeşler, anne ve babasının evlenirken yaptığı ve yaşamlarını sürdürdükleri 53 yıllık ahşap evin yerine iki katlı ev yapmak istedi.