Baba fantom F-35'le karşılaştı, tatbikatın yıldızı oldu

İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen ve Poggio Renatico'daki komuta merkezi tarafından yürütülen tatbikatta, ittifakın çok uluslu ve çok alanlı bir bağlamda entegre hava savunması test edildi.

Tatbikata İtalyan Hava Kuvvetleri'nden F-35, EF-2000 ve PA-200 Tornado uçakları ile C-130J nakliye uçakları da dahil olmak üzere çok sayıda personel ve unsur katıldı.