Baba fantom F-35'le karşılaştı, tatbikatın yıldızı oldu
10.12.2025 13:22
Son Güncelleme: 10.12.2025 13:47
NTV - Haber Merkezi
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait "Fantom" uçakları İtalya'da tatbikata katıldı. Türk bayrağı giydirilen F-4 tatbikatta en çok ilgi çeken uçak oldu.
NATO Poggio Dart 25 Tatbikatı (PODA25), İtalya'da gerçekleştirildi.
Türk Hava Kuvvetleri, uzun yıllardır serviste olmaları nedeniyle artık “Baba Fantom” olarak adlandırılan 3 F-4 tipi savaş uçağıyla tatkibata katıldı. Özel kaplamalı Türk savaş uçakları, fotoğrafçıların gözdesi oldu. İtalyan basınında ve havacılık sitelerinde bu fotoğraflar paylaşıldı.
İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen ve Poggio Renatico'daki komuta merkezi tarafından yürütülen tatbikatta, ittifakın çok uluslu ve çok alanlı bir bağlamda entegre hava savunması test edildi.
Tatbikata İtalyan Hava Kuvvetleri'nden F-35, EF-2000 ve PA-200 Tornado uçakları ile C-130J nakliye uçakları da dahil olmak üzere çok sayıda personel ve unsur katıldı.
P-72A deniz devriye uçağı, KC-767A havadan havaya yakıt ikmal uçağı ve MQ-9A ile E-550A CAEW platformları önemli rol oynadı. İtalyan Donanması'ndan F-35'ler ve AV-8B'ler ile İtalyan Kara Kuvvetleri'nden JTAC operatörleri de katıldı .
Tatbikatta Aviano Hava Üssü'nden ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar ve İstrana Havaalanı'na konuşlandırılmış Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4'ler de katıldı.
Tatbikatın temel amacı, modern bir NATO hava savunma operasyonunun her aşamasında görev alan tüm personeli eğitmekti.
Uçuş ekipleri, teknisyenler, lojistik uzmanları, planlamacılar, hukuk danışmanları ve Entegre Hava ve Füze Savunma ( IAMD ) kontrolörleri) eğitimden geçirildi.
Tatbikat sırasında, mürettebat ve operasyon ekiplerinin, önleme ve saldırı-savunma senaryolarında NATO sistemleri arasındaki birlikte çalışabilirliği test edildi. NATO'ya E-3A AWACS uçağını da komuta merkezi olarak tatbikata destek verdi.
Tatbikatın ilgi çeken uçakları uzun yıllardır serviste olmalarına rağmen hala görev üstlenen Türk F-4'leri oldu.
F-4'ler Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine ilk kez 1974 yılında girdi ve bir dizi güncelleme sonrasında hala hizmette.
Panterler filodan tatbikata katılan uçaklardan birisine Türk bayrağı giydirilmişti. Bu uçakların envantere girişinin 50.yılı nedeniyle bu uçağın gövdesine Türk bayrağı, kuyruğuna Atatürk’ün bakışlarının tasarım işlenmişti.
Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üssü'ndeki 111.Filoya ait uçaklar tatbikatın gözdesi oldu.
F-4E Phantom uçağı 2 Eylül 1974 tarihinde ilk uçuşunu Eskişehir'de yaptı.
Tatbikata katılan uçaklar geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü.
Türkiye, geliştirme aşamasında programa dahil olmasına rağmen F-35 leri satın alamadı. ABD satışı bir dizi pazarlık konusu yapmaya devam ediyor.