Baba ile oğlunun ilaç vurgunu: Yakalanınca birbirlerine düştüler

Adana’da bir evden 145 bin kutu ilaç çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, O.C. ile babası S.C.’nin, usulsüz yollarla temin ettiği ağrı kesici, antibiyotik, serum gibi ilaçların satışı için hazırlık yaptığını tespit etti.