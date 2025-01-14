Baba ile oğlunun ilaç vurgunu: Yakalanınca birbirlerine düştüler

Adana’da bir evde farklı kişiler adına reçetelendirilmiş 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili baba ile oğlu gözaltına alındı. İkili polisteki ifadelerinde birbirlerini suçladı. Baba S.C., ilaçların oğluna ait olduğunu söylerken, O.C. ise “Babam ya yanlış biliyor ya da yalan söylüyor. İlaçlar bana ait değil.” dedi.

Baba ile oğlunun ilaç vurgunu: Yakalanınca birbirlerine düştüler - 1

Adana’da bir evden 145 bin kutu ilaç çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, O.C. ile babası S.C.’nin, usulsüz yollarla temin ettiği ağrı kesici, antibiyotik, serum gibi ilaçların satışı için hazırlık yaptığını tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baba ile oğlunun ilaç vurgunu: Yakalanınca birbirlerine düştüler - 2

Teknik ve fiziki takip başlatan polis, şüphelilerin Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada farklı türlerde 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi.

Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken bazı ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı.

Operasyonda O.C. ile babası S.C., gözaltına alındı.

Baba ile oğlunun ilaç vurgunu: Yakalanınca birbirlerine düştüler - 3
Baba ile oğlunun ilaç vurgunu: Yakalanınca birbirlerine düştüler - 4

İLAÇLAR HASTALARA HİÇ ULAŞMAMIŞ

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alınan ilaçların, bir bölümünün farklı kişiler adına düzenlenen reçetelerle alındığı ve hastalara hiç ulaştırılmadığı belirlendi.

İlaçların çoğunun, barkodlarından tespit edilmemesi için kutularının yok edildiği görüldü.

İlaçların temin edilmesinde dahli olanların tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.

Baba ile oğlunun ilaç vurgunu: Yakalanınca birbirlerine düştüler - 5

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden S.C., ifadesinde, deponun ve ilaçların oğluna ait olduğunu öne sürdü.

Oğlu O.C. ise “Babam ya yanlış biliyor ya da yalan söylüyor. Bu ilaçlar bana ait değil.” dedi.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgusunun sürüyor.
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