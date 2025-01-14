Baba ile oğlunun ilaç vurgunu: Yakalanınca birbirlerine düştüler
Adana’da bir evde farklı kişiler adına reçetelendirilmiş 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili baba ile oğlu gözaltına alındı. İkili polisteki ifadelerinde birbirlerini suçladı. Baba S.C., ilaçların oğluna ait olduğunu söylerken, O.C. ise “Babam ya yanlış biliyor ya da yalan söylüyor. İlaçlar bana ait değil.” dedi.
Adana’da bir evden 145 bin kutu ilaç çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, O.C. ile babası S.C.’nin, usulsüz yollarla temin ettiği ağrı kesici, antibiyotik, serum gibi ilaçların satışı için hazırlık yaptığını tespit etti.