Baba - kız kaldırımda yürürken ölümden döndü | Küçük Almina’nın sol bacağı felç kaldı
Konya’da ailesiyle birlikte kaldırımda yürürken üzerine beton parçası düşüp yaralanan Mehmet Candan taburcu edildi. Sol bacağı felç olan kızı 4 yaşındaki Almina Günay’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayın meydana geldiği noktada hiçbir önlem alınmamasına tepki gösteren baba Candan, “Belki, benim çocuğum yürüyemeyecek. 4 yaşında cıvıl cıvıl çocuktu. Başka bir kimsenin başına gelmesin ve sorumlular cezasını çeksin istiyorum.” dedi.
Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan Mehmet Candan, eşi Fadime ve kızı Almina Günay Candan’ın üzerine, İnönü Caddesi’nde yürüdükleri sırasda 4 katlı bir binadan beton sıva parçaları düştü.
Olayda yaralanan Mehmet Candan ve kızı Almina Günay Candan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.