Baba - kız kaldırımda yürürken ölümden döndü | Küçük Almina’nın sol bacağı felç kaldı

Konya’da ailesiyle birlikte kaldırımda yürürken üzerine beton parçası düşüp yaralanan Mehmet Candan taburcu edildi. Sol bacağı felç olan kızı 4 yaşındaki Almina Günay’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayın meydana geldiği noktada hiçbir önlem alınmamasına tepki gösteren baba Candan, “Belki, benim çocuğum yürüyemeyecek. 4 yaşında cıvıl cıvıl çocuktu. Başka bir kimsenin başına gelmesin ve sorumlular cezasını çeksin istiyorum.” dedi.

Baba - kız kaldırımda yürürken ölümden döndü | Küçük Almina’nın sol bacağı felç kaldı - 1

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan Mehmet Candan, eşi Fadime ve kızı Almina Günay Candan’ın üzerine, İnönü Caddesi’nde yürüdükleri sırasda 4 katlı bir binadan beton sıva parçaları düştü.

Olayda yaralanan Mehmet Candan ve kızı Almina Günay Candan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Baba - kız kaldırımda yürürken ölümden döndü | Küçük Almina’nın sol bacağı felç kaldı - 2

Kafatası, omurga ve kaburgalarında kırıklar oluşan Mehmet Candan, tedavisinin ardından taburcu oldu. Sol bacağı felç olan kızı Almina Günay’ın tedavisi ise hastanede sürüyor.

Baba - kız kaldırımda yürürken ölümden döndü | Küçük Almina’nın sol bacağı felç kaldı - 3

“Nereden, ne geldiğini bilemediğim için çocuğumu kucağıma alıp korumak isterken, beton parçaları düştü. Yere yığıldım.” diyen baba Candan, “Şu an kırıklarım ve ağrım var. Başımda dikişler var. Kızım, hala fizik tedavisi alıyor. Sol ayağında hareket kısıtlılığı var. Tedavisi devam edecek ve inşallah sağlığına kavuşacak. Buna sebep olan, umursamayan kim varsa, cezasını çekmesini istiyorum. Rüzgar yok, deprem yok. Özel bir müstakil evin bahçesine girmedik. İnşaat alanı değil, kaldırımdı. Daha nerede yürüyebiliriz?” şeklinde konuştu.

Baba - kız kaldırımda yürürken ölümden döndü | Küçük Almina’nın sol bacağı felç kaldı - 4

Olayın meydana geldiği yerde hiçbir önlem alınmamasına tepki gösteren Candan, “Hiçbir sorumlu, bina sahibi veya belediye dikkate almamış. Başka bir çocuğun başına gelmesin. Belki, benim çocuğum yürüyemeyecek. 4 yaşında cıvıl cıvıl çocuktu. Başka bir kimsenin başına gelmesin ve sorumlular cezasını çeksin istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Baba - kız kaldırımda yürürken ölümden döndü | Küçük Almina’nın sol bacağı felç kaldı - 5

Ailenin şikayetinin ardından sorumlular hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

Meram Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Küçükşen, Almina Günay’ın tedavisinin sürdüğünü belirterek, şunları söyleid:

“Hasta bize pazartesi günü geldi. Sol kol ve bacağında felç vardı. Sol kolu ameliyattan sonra daha da toparladı. Normale yakın hale geldi. Sadece şu an sol bacağında tedavimiz devam ediyor. Kızımız, kafatasında çok parçalı kırıklar olmasına rağmen kendini çok iyi toparladı.”

Baba - kız kaldırımda yürürken ölümden döndü | Küçük Almina’nın sol bacağı felç kaldı - 6
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