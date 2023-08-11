Baba - kız kaldırımda yürürken ölümden döndü | Küçük Almina’nın sol bacağı felç kaldı

“Nereden, ne geldiğini bilemediğim için çocuğumu kucağıma alıp korumak isterken, beton parçaları düştü. Yere yığıldım.” diyen baba Candan, “Şu an kırıklarım ve ağrım var. Başımda dikişler var. Kızım, hala fizik tedavisi alıyor. Sol ayağında hareket kısıtlılığı var. Tedavisi devam edecek ve inşallah sağlığına kavuşacak. Buna sebep olan, umursamayan kim varsa, cezasını çekmesini istiyorum. Rüzgar yok, deprem yok. Özel bir müstakil evin bahçesine girmedik. İnşaat alanı değil, kaldırımdı. Daha nerede yürüyebiliriz?” şeklinde konuştu.