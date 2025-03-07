Baba mesleği şoförlüğü seçti: Yolların sultanı oldu
İzmir'de yaşayan Seda İrisoy, ‘erkek mesleği' olarak bilinen kamyon şoförlüğünde, tüm zorluklara rağmen çalıştığı kurumun tek kadın şoförü olarak görevini sürdürüyor. Bu meslekte öğretmeninin babası olduğunu söyleyen İrisoy, azmi ve başarı hikayesiyle diğer kadınlara örnek oluyor.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Seda İrisoy (45), İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğünün tek kadın kamyon şoförü. Büyük araç tutkusu, 1 çocuk sahibi İrisoy'u genellikle erkeklerin daha sıklıkla görev aldığı kamyon şoförlüğüne yönlendirdi.