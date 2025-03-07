Baba mesleği şoförlüğü seçti: Yolların sultanı oldu

"ÖĞRETMENİM BABAMDI"

Kadın şoför olarak çevredeki insanlardan çok güzel tepkiler aldığını ifade eden İrisoy, "ESHOT'ta çalışırken de ilk kadın şoförlerden olduğum için güzel tepkiler alıyordum. Buraya başladığım ilk zaman beni kamyon sürerken gördüklerinde çok şaşırıyorlardı. Kırmızı ışıkta yanımda durup beni tebrik ediyorlardı. Durakta bekleyen kadınlar beni alkışlıyordu. Taksici abilerimiz de ‘keşke taksilere de kadın şoför alınsa' diyorlardı. Kadının olduğu yerde ortam daha iyi hale geliyor. Bu meslekte en büyük destekçim babam. Onun sayesinde bu mesleği öğrendim. Onun hakkını ödeyemem. Büyük araç sevdam babamdan geliyor. Benim öğretmenim babamdı" diye konuştu.





