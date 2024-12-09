Baba mesleğine döndü şimdi 75 ülkeye ihraç ediyor: Fiyatı 250 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bursa'da, fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği marangozluğa dönen Özgür Ulus (44), kıl testere ve iskarpela ile yaptığı ahşap oyma ürünleri, 75 ülkeye ihraç ediyor. Ulus'un 7 kıtadan 83 ağaç çeşidi kullanarak yaptığı bıçak sapları, kuş kafesleri, biblolar gibi ahşap objelerin fiyatları ise 2 bin TL'den başlayıp 250 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Kentte yaşayan Özgür Ulus, 7 yıl fabrikada çalıştıktan sonra 2009'da baba mesleği olan marangozluk ve ahşap oymacılığına merak sardı. Marangozluğun detaylarını öğrenen Ulus, kıl testere ve iskarpela kullanarak hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri hediyelik biblolar, ahşaptan hat ve naht sanatıyla tablo yapmaya başladı.