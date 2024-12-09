Baba mesleğine döndü şimdi 75 ülkeye ihraç ediyor: Fiyatı 250 bin TL'ye kadar çıkıyor

Şu an hat ve naht sanatı konusunda girişimlerimiz var. Bu mesleklere yönelik malzeme üretimi ve bu ürünleri yapanlara teknik bilgi sağlamaktayız. Aynı zamanda oymacılık konusunda son dönemde çok talep var. Burada iskarpela oymacılığı, elde heykel oymacılığı, biblo figür yapanlara hem malzeme hem de teknik destek sağlamaktayız" diye konuştu.