Baba mesleğini yapabilmek için mühendis oldu: Ünü ülke sınırlarını aştı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, genç Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, babasının Araban Ovası’nda yetiştirdiği sarımsakları bilinçli yetiştirmek için Ziraat Mühendisliği okudu, üniversite bitirme tezini de Araban Sarımsağı üzerinden yaptı. Araban Ovası’nın verimli topraklarında 20 yıldan beri sarımsak üretimi yapan Tahir Öztürk’ün oğlu 25 yaşındaki Kadir Öztürk, çocukluk yıllarından itibaren babası ile birlikte Öztürk ailesine ait ve kiraladığı tarlalarda sarımsak üretimi yapıyordu.



Sarımsak yetiştiriciliğine gönül veren Kadir Öztürk, lise öğrenimini tamamladıktan sonra girdiği üniversite sınavında, babasından öğrendiği sarımsak yetiştiriciliğini bilinçli yapmak ve Araban Sarımsağının kalitesini daha da arttırmayı hedefleyerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri Bölümünde okudu ve üniversite bitirme tezini Araban Sarımsağı üzerine yaptı.