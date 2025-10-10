Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm arazi kaybetti

"EKSİKLER İÇİN HESAPLAMALARIMA GÖRE 3 MİLYON LİRA DAHA HARCAYACAĞIM"

Köse, cami yaptırmak için tarlaları satışa çıkarınca arazilerin çok kıymetlendiğini, bu duruma kendisinin bile şaşırdığını belirtti.

Cami, lojman ve şadırvan için 5 milyon liradan fazla para harcadığını dile getiren Köse, "Caminin avlusuna taş döşeteceğim, ısıtması, minaresi ve elektrik işleri var. 30 dönüm tarlamı da bu eksikler için satacağım. Eksikler için hesaplamalarıma göre 3 milyon lira daha harcayacağım." ifadelerini kullandı.