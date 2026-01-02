Baba şüphelenip eve kamera koydu, annenin bebeğine yaptıkları kan dondurdu
02.01.2026 14:50
İHA
Antalya'da bir yaşındaki bebeğin annesi tarafından dövüldüğü anlar, babanın şüphe üzerine eve yerleştirdiği güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Eşi hakkında suç duyurusunda bulunan Osman Vesek, "Çocuğu tokatlıyor, terlikle vuruyor, ayaklarından tutup kanepeye fırlatıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi makyaj yapmaya devam ediyor." dedi.
Antalya'da bir yaşındaki kız bebeğin, yabancı uyruklu annesi tarafından dövüldüğü iddia edildi.
Şiddet, baba Osman Vesek'in bebeğin vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve yerleştirdiği güvenlik kamerası sayesinde gün yüzüne çıktı.
İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde, annenin bebeğine defalarca vurduğu, tokat attığı, terlikle vurduğu ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı anlar yer aldı.
ÇOCUKTAKİ MORLUKLARDAN ŞÜPHELENİP EVE GİZLİ KAMERA KOYDU
Video kaydıyla Antalya Adliyesi'ne giden baba Osman Vesek, Fas uyruklu eşi İ.M. (25) hakkında suç duyurusunda bulundu.
Osman Vesek
Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Osman Vesek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Bir yaşında kız çocuğum var. Eşimin çocuğuma şiddet uyguladığını ve darp ettiğini bizzat gördüm. Çocuğumun vücudundaki bazı morluklardan şüphelenmem ve çevremdeki insanların uyarıları üzerine evimin oturma odasına gizli kamera kurdum. Yaklaşık bir haftalık izleme sonunda üç-dört adet video kaydıyla karşılaştım ve hemen Antalya Adliyesi'ne gelerek şikayetimi yaptım.”
"TOKATLIYOR, TERLİKLE VURUYOR SONRA OTURUP TEKRAR MAKYAJ YAPIYOR"
Güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin ayrıntıları da paylaşan baba Vesek, "Görüntülerde çocuğuma tokat atması, terlikle vurması, ayaklarından tutup kanepeye fırlatması, defalarca takla attırması var. Tokatlıyor, terlikle vuruyor, sonra oturup tekrar makyaj yapıyor, krem sürüyor. Böyle bir insanla karşı karşıyayız. Çok acı bir durum. Sabırlı olmaya çalışıyorum, adalete güveniyorum." ifadelerini kullandı.
4 AYLIKKEN DE ŞİDDET UYGULADI İDDİASI
Baba Osman Vesek, kızının henüz 4 aylıkken de Konya'da yine eşi tarafından şiddete maruz kaldığını ancak ispatlayamadığını öne sürdü.
"ÇOCUĞUMUN NEFESİ KESİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR"
Eşiyle 2023 yılında evlendiklerini aktaran Vesek, adli sürecin ardından boşanma davası açacağını ifade ederek, "Kızım şu anda babaannesinin yanında. Çok iyi, rahat, herhangi bir sıkıntısı yok. En büyük temennim, çok şükür herhangi bir kırık ya da daha ağır bir durumun olmaması. Ancak görüntülerden birinde çocuğumun nefesinin kesildiği bile görülüyor. Daha kötü sonuçlar da yaşanabilirdi." dedi.