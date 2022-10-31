Baba ve oğlu acil servise çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi

"Biz 'hayır' dedik. Orada çalışan temizlikçi bir arkadaş bize galoş getirdi. Sonuçta orayı da temizleyen biri var. Ayakkabılarımız aşırı çamurdu, oranın kirlenmemesi adına böyle bir şey yaptık. Örnek olabildiysek ne mutlu bize."

Açıkgözoğlu, çocuğunun gerekli tedavilerinin yapılıp, filmlerinin temiz çıkmasının ardından evlerine döndüklerini söyledi. Halil Açıkgözoğlu da olay günü sabah babasıyla tarlaya gittiğini söyledi. Küçük kardeşi Müslüm'ün, evin anahtarını içeride unutunca damdan balkona geçmeye çalıştığı sırada düştüğünü anlatan Açıkgözoğlu, şunları kaydetti:



"Kardeşimi apar topar hastaneye getirdik. Gittiğimizde ayakkabılarımız, üzerimiz çamur içindeydi. O heyecanla, ayakkabılarımızı 'hastane kirlenmesin' diye dışarıda çıkardık. Hastanedekiler, 'niye ayakkabılarımızı çıkardığımızı' sorduğunda çamurlu olduğunu söyledik. Onlar da ayaklarımız kirlenmesin diye galoş getirdiler."