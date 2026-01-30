Babaanne ve iki torununu öldüren sanık 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Cumhuriyet savcısının açıklamasının ardından son savunmasını yapan sanık Erdeniz K., yaşanan olayın öncesinin olduğunu ve cinayeti planlamadığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Yapılanları tasvip etmiyorum. Evi basılan, küfür edilen, tehdit edilen benim. Ben kimseyi tehdit, küfür etmedim. Hepsi güçlü çocuklar, benim onlarla mücadele etme şansım yok. Takmışlar kafayı bana. Ben evimi korudum. Onlara ‘Gidin' diyordum, kimse gitmiyordu. Bile isteye kimseyi bıçaklamadım. Hayatım mahvoldu. Kesinlikle onlara kin gütmedim. Kendi ailemin namusunu, şerefini korudum. Çok üzgünüm. Pişmanım.”

Sanığın avukatları olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde ya da sınırı aşan eylem olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde savunma yaptı.