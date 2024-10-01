Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından ölü olarak bulunan Narin Güran cinayetinde, baba yeni bir suçlama seslendirdi. Baba Arif Güran, cinayetin bir numaralı sanığı, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, kızının kaybolmasından bir kaç gün önce Narin'e para vererek kendine alıştırdığını ileri sürdü. Baba Güran, olay günü kızı Narin'in evlerinin bulunduğu boş alana çıkmadığını savundu. Şu an tutuklu olan eşi ve oğlunu ziyaret etmediğini de belirten Güran, "Cezaevindeki ailemi ziyaret etmedim. Devlet her şeyi ortaya çıkaracak. Benim gözümde ailem bana bunu yapmaz ama devletin delil ve ispatına ben bir şey diyemem." dedi.
Narin'in babası Arif Güran, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Arif Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.