Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış

Devletin suçluluları yakalayacağını belirten Güran, yayında şöyle konuştu:

"İlk günden beri dediğim gibi, eğer bir suçları varsa devlet cezasını verecek yoksa evlerine gelecekler. Nevzat Bahtiyar gidip kızımı saklamış. Ondan başka kimse değil. Jandarmanın gördükleri yer onu söylüyor. O adam o gün kırmızı araba kapısında değildi. Kızım tepeye çıkmamış. Orada o namussuz o cani olaydan birkaç gün önce kızıma para vererek kendine alıştırmış. Zaten son ifadesinde gelip benim evimden sözde götürmüş."