Babalar Günü 2025 ne zaman kutlanıyor? Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor? (Babalar Günü tarihçesi)

Babalar Günü tarihi 2025, bu anlamlı günde onlara teşekkürlerini iletmek isteyen çocukları tarafından araştırılıyor. Babalar Günü dünyanın farklı noktalarında çeşitli tarihlerde kutlanıyor. Babalar Günü, hayatlarımıza önemli katkıları olan babaları takdir etmek ve yaptıkları için onları onurlandırmak adına her sene kutlanıyor. Peki, Babalar Günü Türkiye'de ne zaman kutlanır?

Babalar Günü 2025 ne zaman kutlanıyor? Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor? (Babalar Günü tarihçesi) - 1

Babalar Günü'nün ortaya çıkışı, bir Amerika İç Savaşı gazisinin kızı Sonora Smart Dodd sayeside olmuştur. Anneler Günü gibi babalara armağan edilmiş bir günün olması fikri ile yola çıkılarak ilk kez 1972 yılında ABD'de, Başkan Nixon tarafından yasallaşarak tatil ilan edildi. İşte, Babalar Günü hakkında detaylar...

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Babalar Günü 2025 ne zaman kutlanıyor? Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor? (Babalar Günü tarihçesi) - 2

2025 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de Babalar Günü her sene haziran ayının 3. hafta sonu kutlanıyor. Buna göre bu sene Babalar Günü, 15 Haziran Pazar günü yaşanacak.

Babalar Günü 2025 ne zaman kutlanıyor? Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor? (Babalar Günü tarihçesi) - 3

BABALAR GÜNÜ TARİHİ KISACA

Babalar Günü fikri, Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd tarafından ortaya atılmıştır. Dodd, annelerinin hayatta olmadığı dönemde 6 çocuğa bakan babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü kabul edilmesi için çalışmalara başlasa da takvim yetişmeyince kutlamalar bugünkü tarihe kalmıştır.

İlk kutlamalar 19 Haziran 1910'da Washington'da gerçekleşmiştir. 1966 yılında dönemin başkanı Lyndon Johnson konuya dair bildiri yayınlar ve 1972 yılında da Nixon tarafından resmiyet kazanır ve Babalar Günü her sene ABD'de resmi tatil olarak kutlanır.

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