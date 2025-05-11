Babalar Günü 2025 ne zaman kutlanıyor? Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor? (Babalar Günü tarihçesi)
Babalar Günü tarihi 2025, bu anlamlı günde onlara teşekkürlerini iletmek isteyen çocukları tarafından araştırılıyor. Babalar Günü dünyanın farklı noktalarında çeşitli tarihlerde kutlanıyor. Babalar Günü, hayatlarımıza önemli katkıları olan babaları takdir etmek ve yaptıkları için onları onurlandırmak adına her sene kutlanıyor. Peki, Babalar Günü Türkiye'de ne zaman kutlanır?
Babalar Günü'nün ortaya çıkışı, bir Amerika İç Savaşı gazisinin kızı Sonora Smart Dodd sayeside olmuştur. Anneler Günü gibi babalara armağan edilmiş bir günün olması fikri ile yola çıkılarak ilk kez 1972 yılında ABD'de, Başkan Nixon tarafından yasallaşarak tatil ilan edildi. İşte, Babalar Günü hakkında detaylar...