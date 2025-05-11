Babalar Günü 2025 ne zaman kutlanıyor? Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor? (Babalar Günü tarihçesi)

BABALAR GÜNÜ TARİHİ KISACA

Babalar Günü fikri, Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd tarafından ortaya atılmıştır. Dodd, annelerinin hayatta olmadığı dönemde 6 çocuğa bakan babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü kabul edilmesi için çalışmalara başlasa da takvim yetişmeyince kutlamalar bugünkü tarihe kalmıştır.



İlk kutlamalar 19 Haziran 1910'da Washington'da gerçekleşmiştir. 1966 yılında dönemin başkanı Lyndon Johnson konuya dair bildiri yayınlar ve 1972 yılında da Nixon tarafından resmiyet kazanır ve Babalar Günü her sene ABD'de resmi tatil olarak kutlanır.