Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? Babalar Günü’nün anlam ve önemi nedir?
Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, dünya genelinde milyonlarca insan için özel bir anlam taşıyor. Anneler Günü kadar köklü bir geçmişe sahip olan bu özel gün, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda babalara duyulan minnetin, sevginin ve saygının sembolüdür. Peki Babalar Günü ilk kez ne zaman kutlandı? İşte Babalar Günü'nün tarihi, anlamı ve önemi...
Babalar Günü’nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Bu özel günün temelleri, 1909 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde atıldı. Washington eyaletinde yaşayan Sonora Smart Dodd adlı bir kadın, anneler günü gibi babaların da özel bir günle onurlandırılması gerektiğini savundu.