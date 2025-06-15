Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? Babalar Günü’nün anlam ve önemi nedir?

Sonora, beş kardeşini tek başına büyüten babası William Jackson Smart’a duyduğu derin saygıdan dolayı Babalar Günü fikrini ortaya attı. Bu öneri kısa sürede toplumda karşılık buldu ve ilk resmi Babalar Günü kutlaması 19 Haziran 1910 tarihinde Washington’un Spokane kentinde yapıldı.



Yıllar içinde bu anlamlı gün daha geniş kitlelerce benimsendi ve 1966’da dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Babalar Günü’nün her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanacağını ilan etti. Bu karar 1972 yılında Başkan Richard Nixon tarafından yasal hale getirildi ve Babalar Günü, resmi bayram statüsü kazandı.