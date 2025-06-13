Babalar Günü kutlama mesajları 2025: En yeni, anlamlı ve ilk Babalar Günü mesaj seçenekleri

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş baba. Babalar günün kutlu olsun. babacığım.



Hiçbir zaman bana eksikliğini hissettirmediğin ve her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim. İyi ki varsın ve iyi ki benim babamsın. Babalar günün kutlu olsun.



Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!



Babamm! Beni kollarına aldığın ilk günden bu yana güven ve sevgi dolu bir yuva kurduğum için sana minnettarım; babalar gününü tebrik ederim.