Babalar Günü mesajları 2024: Babaya, eşe, arkadaşa anlamlı, duygusal Babalar Günü mesajları

"Baba, boyunuz ne kadar büyürse büyüsün örnek aldığınız kişidir."



"Hayatımda senin gibi bir rol modelim olduğu için çok şanslıyım."



"Sana ihtiyacım olduğunda hep oradaydın. Mükemmel babalığın için teşekkür ederim."



"Artık kendi çocuklarım olduğu için sizi daha da çok takdir ediyorum."



"Sen her zaman sevdiğim ilk adam olacaksın."



"Bana güven verdiğin için teşekkürler. Bana hayaller verdiğin için teşekkürler."