Babalar Günü mesajları ve sözleri: Babaya, baba adayına, eşe, arkadaşa Babalar Günü mesajları:

Babalar Günü mesajları ve sözleri erken saatlerden itibaren paylaşılıyor. Her yıl haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü'nde babalarını veya eşlerini şımartmak isteyen vatandaşlar, duygularını ifade edebilecek cümleleri bulabilmek için örnek Babalar Günü mesajları örneklerini inceliyor. Babaya, baba adayına, eşe, arkadaşa gönderilebilecek Babalar Günü mesajları örneklerini bir araya getirdik.

Babalar Günü mesajları ve sözleri: Babaya, baba adayına, eşe, arkadaşa Babalar Günü mesajları: - 1

Babalar Günü her yıl Türkiye'de Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor, bu yıl Babalar Günü 16 Haziran 2024 Pazar günü kutlanacak. Bu özel gün öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de Babalar Günü mesajları oldu. Mesaj olarak gönderebileceğiniz ya da hediyenize not olarak ekleyebileceğiniz Babalar Günü mesajlarını derledik.

TÜRKİYE HABERLERİ

Babalar Günü mesajları ve sözleri: Babaya, baba adayına, eşe, arkadaşa Babalar Günü mesajları: - 2

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

"Beni bugün olduğum kişi yaptığın için teşekkür ederim."

"Baba, bunu yeterince sık söylemiyorum: Seni seviyorum."

"Bugün ve her gün, babam olduğun için teşekkür ederim."

"Sana babam demekten gurur duyuyorum."

"Dünyanın senin gibi babaları varken kimin süper kahramanlara ihtiyacı var?

Babalar Günü mesajları ve sözleri: Babaya, baba adayına, eşe, arkadaşa Babalar Günü mesajları: - 3

"Bana öğrettiğin her şey için ve sana ihtiyacım olduğunda her zaman orada olduğun için teşekkür ederim."

"Sen çocuklarımız için en inanılmaz adam ve dünyanın en harika babasısın."

"Hayat bir kılavuzla birlikte gelmez; bir babayla birlikte gelir."

"Babalar bir süreliğine ellerimizden tutar, kalplerimizi ise sonsuza kadar tutar."

Babalar Günü mesajları ve sözleri: Babaya, baba adayına, eşe, arkadaşa Babalar Günü mesajları: - 4

"Baba, boyunuz ne kadar büyürse büyüsün örnek aldığınız kişidir."

"Hayatımda senin gibi bir rol modelim olduğu için çok şanslıyım."

"Sana ihtiyacım olduğunda hep oradaydın. Mükemmel babalığın için teşekkür ederim."

"Artık kendi çocuklarım olduğu için sizi daha da çok takdir ediyorum."

"Sen her zaman sevdiğim ilk adam olacaksın."

"Bana güven verdiğin için teşekkürler. Bana hayaller verdiğin için teşekkürler."

Babalar Günü mesajları ve sözleri: Babaya, baba adayına, eşe, arkadaşa Babalar Günü mesajları: - 5
Babalar Günü mesajları ve sözleri: Babaya, baba adayına, eşe, arkadaşa Babalar Günü mesajları: - 6

"Artık kendi çocuklarım olduğu için benim için yaptığın her şeye daha da minnettarım baba."

"Hayatım boyunca bana yol gösteren pusulam olduğun için teşekkür ederim."

Babalar Günü mesajları ve sözleri: Babaya, baba adayına, eşe, arkadaşa Babalar Günü mesajları: - 7

"Beni anne yaptığın için teşekkür ederim."

"Bizi bir aile yaptığınız için teşekkür ederiz."

"Dönüştüğün babayla gurur duyuyorum."

"Çocuklarımıza örnek alacakları ve saygı duyacakları bir şey verdiğiniz için teşekkür ederiz."

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