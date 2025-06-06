Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? 2025 Babalar Günü tarihi
Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak. Bu özel günde birçok kişi, babasına hediye alarak, mesaj göndererek ya da birlikte zaman geçirerek sevgisini ifade edecek. Peki, 2025 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü'nün ilk kez ne zaman ve nasıl kutlandı? İşte hem tarihi hem anlamı ile Babalar Günü hakkında merak edilenler…
Babalar Günü, 2025 yılında 15 Haziran Pazar günü kutlanacak. Her yıl olduğu gibi Haziran ayının üçüncü Pazar günü, babalara olan sevgi ve minnettarlığın ifade edildiği özel bir gün olarak takvimdeki yerini alıyor.