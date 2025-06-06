Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? 2025 Babalar Günü tarihi

BABALAR GÜNÜ KÖKENİ: İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Babalar Günü'nün tarihi 20. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Bu özel gün ilk kez 19 Haziran 1910 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde kutlandı. Babasına duyduğu derin sevgiyi göstermek isteyen Sonora Smart Dodd, Anneler Günü'ne benzer bir günün babalar için de olması gerektiğini savunarak bu özel günün doğmasına öncülük etti.



Sonora Smart Dodd’un babası, annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyüten bir Amerikan İç Savaşı gazisiydi. Onun fedakârlığı, Babalar Günü fikrinin temelini oluşturdu. Zamanla bu düşünce toplumda geniş kabul gördü ve 1972 yılında ABD Başkanı Richard Nixon, Babalar Günü'nü resmî bayram olarak ilan etti.