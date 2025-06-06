Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? 2025 Babalar Günü tarihi

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak. Bu özel günde birçok kişi, babasına hediye alarak, mesaj göndererek ya da birlikte zaman geçirerek sevgisini ifade edecek. Peki, 2025 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü'nün ilk kez ne zaman ve nasıl kutlandı? İşte hem tarihi hem anlamı ile Babalar Günü hakkında merak edilenler…

Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? 2025 Babalar Günü tarihi - 1

Babalar Günü, 2025 yılında 15 Haziran Pazar günü kutlanacak. Her yıl olduğu gibi Haziran ayının üçüncü Pazar günü, babalara olan sevgi ve minnettarlığın ifade edildiği özel bir gün olarak takvimdeki yerini alıyor.

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Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? 2025 Babalar Günü tarihi - 2

BABALAR GÜNÜ KÖKENİ: İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Babalar Günü'nün tarihi 20. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Bu özel gün ilk kez 19 Haziran 1910 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde kutlandı. Babasına duyduğu derin sevgiyi göstermek isteyen Sonora Smart Dodd, Anneler Günü'ne benzer bir günün babalar için de olması gerektiğini savunarak bu özel günün doğmasına öncülük etti.

Sonora Smart Dodd’un babası, annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyüten bir Amerikan İç Savaşı gazisiydi. Onun fedakârlığı, Babalar Günü fikrinin temelini oluşturdu. Zamanla bu düşünce toplumda geniş kabul gördü ve 1972 yılında ABD Başkanı Richard Nixon, Babalar Günü'nü resmî bayram olarak ilan etti.

Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? 2025 Babalar Günü tarihi - 3

BABALAR GÜNÜ HEDİYE VE KUTLAMA FİKİRLERİ

2025 Babalar Günü yaklaşırken, babanıza unutulmaz bir sürpriz yapmak istiyorsanız küçük ama anlamlı bir jestle büyük mutluluklar yaratabilirsiniz. İşte bazı öneriler:

Kişiye özel hediye seçenekleri (isimli cüzdan, saat, çerçeve vb.)

Evde hazırlayabileceğiniz sürpriz kahvaltı veya akşam yemeği

Birlikte geçirilecek kaliteli zaman: piknik, doğa yürüyüşü ya da nostaljik bir film gecesi

Duygusal bir not ya da mektup ile sevginizi ifade etme

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