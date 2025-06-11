Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak? 2025 Babalar Günü tarihi
Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ardından gözler Babalar Günü tarihine çevrildi. Babaların emeklerinin onurlandırıldığı bir gün olan Babalar Günü her yıl haziran ayında kutlanıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak?
Babalar Günü hazırlıkları sürüyor. Evrensel günlerden biri olan bu özel gün, babalara ve baba figürlerine sevgi ve saygıyı ifade etmek için ailelerin bir araya geldiği, hediyeleşmelerin ve kutlamaların yapıldığı anlamlı bir gündür.