Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak? 2025 Babalar Günü tarihi

Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ardından gözler Babalar Günü tarihine çevrildi. Babaların emeklerinin onurlandırıldığı bir gün olan Babalar Günü her yıl haziran ayında kutlanıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak?

Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak? 2025 Babalar Günü tarihi - 1

Babalar Günü hazırlıkları sürüyor. Evrensel günlerden biri olan bu özel gün, babalara ve baba figürlerine sevgi ve saygıyı ifade etmek için ailelerin bir araya geldiği, hediyeleşmelerin ve kutlamaların yapıldığı anlamlı bir gündür.

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Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak? 2025 Babalar Günü tarihi - 2

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. Bu yıl Babalar Günü, 15 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak? 2025 Babalar Günü tarihi - 3

BABALAR GÜNÜ HİKAYESİ

1909 yılında, babası tarafından büyütülen altı çocuktan biri olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü’ne denk bir tatil olması için çaba gösterdi. Anneler Günü, 1908’de gayriresmi olarak kutlanmaya başlanmış ve 1914’te federal düzeyde ilan edilmişti.

Washington’un Spokane şehrinde yaşayan Dodd, yerel kiliseleri, YMCA’leri, dükkanları ve hükümet yetkililerini bu fikri desteklemeleri için ikna etmeye çalıştı. 19 Haziran 1910’da Washington eyaleti ilk kez Babalar Günü’nü kutladı.

Tatil kısa sürede popülerlik kazansa da 1920’ler ve 1930’larda Anneler Günü ve Babalar Günü’nün tek bir Ebeveynler Günü altında birleştirilmesi yönünde bir hareket başladı.

Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak? 2025 Babalar Günü tarihi - 4

Büyük Buhran döneminde perakendeciler ve reklamcılar, satışları artırmak için Babalar Günü’nü “babalar için ikinci bir Noel” olarak tanıtarak kutlanmasını teşvik etti. Babalar Günü’nün bir tatil olarak kabul edilmesi için çabalar, II. Dünya Savaşı sırasında da devam etti. Reklamcılar, Babalar Günü’nü hem askerleri onurlandırmak hem de savaş çabalarını desteklemek için bir fırsat olarak kullandılar.

Bu faktörlerin birleşimi, Babalar Günü’nün ABD’de federal tatil olarak ilan edilmeden çok önce kültürel ve ekonomik bir kurum hâline gelmesini sağladı.

Woodrow Wilson ve Calvin Coolidge gibi birçok başkan, eyaletlerin Babalar Günü’nü kutlamasını destekledi. Ancak Babalar Günü’nün federal bir tatil olarak ilan edilmesi, ancak 1972 yılında Richard Nixon’un yeniden seçim kampanyası sırasında onun imzaladığı bir bildiriyle gerçekleşti.

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