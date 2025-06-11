Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak? 2025 Babalar Günü tarihi

Büyük Buhran döneminde perakendeciler ve reklamcılar, satışları artırmak için Babalar Günü’nü “babalar için ikinci bir Noel” olarak tanıtarak kutlanmasını teşvik etti. Babalar Günü’nün bir tatil olarak kabul edilmesi için çabalar, II. Dünya Savaşı sırasında da devam etti. Reklamcılar, Babalar Günü’nü hem askerleri onurlandırmak hem de savaş çabalarını desteklemek için bir fırsat olarak kullandılar.



Bu faktörlerin birleşimi, Babalar Günü’nün ABD’de federal tatil olarak ilan edilmeden çok önce kültürel ve ekonomik bir kurum hâline gelmesini sağladı.



Woodrow Wilson ve Calvin Coolidge gibi birçok başkan, eyaletlerin Babalar Günü’nü kutlamasını destekledi. Ancak Babalar Günü’nün federal bir tatil olarak ilan edilmesi, ancak 1972 yılında Richard Nixon’un yeniden seçim kampanyası sırasında onun imzaladığı bir bildiriyle gerçekleşti.