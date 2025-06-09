Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2025 Babalar Günü Haziran ayının kaçında? (Babalar Günü tarihçesi)

Babalar Günü için geri sayım başladı. Evrensel olarak dünyanın dört bir yanında kutlanan Babalar Günü’ne özel sürprizler ve hediyeler almak isteyenler şimdiden hazırlıklarına başladı. Bu anlamlı günde kendilerine yol gösteren ve tüm zorluklarda yanlarında olan babalarına teşekkür etmek isteyenler, anlamlı günü atlamak istemiyor. Babalar Günü ilk olarak ABD’de ortaya çıkarken birçok ülkede kutlanmaya başlandı. Peki Babalar Günü 2025 ne zaman? İşte, Babalar Günü tarihi ve tarihçesi…

Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2025 Babalar Günü Haziran ayının kaçında? (Babalar Günü tarihçesi) - 1

Kız çocuklarının hayranlık duyduğu, erkek çocukların ise hayattaki en önemli rol modellerinden olan babalar, yılda bir kez kutlanan Babalar Günü ile onore ediliyor. Babalar Günü’ne özel hediye almak isteyenler ve bu anlamlı günde babalarını ziyaret edecekler şimdiden tarihi not ederek, bu tarihe göre hareket edecek. Babalar Günü her yıl Haziran ayında kutlanıyor.Babalar Günü, ilk olarak Washington eyaletinde Sonora Smart Dodd adlı bir kadının girişimiyle kutlanmaya başlanırken dünyanın birçok ülkesine yayıldı. İşte, Babalar Günü tarihi…

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Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2025 Babalar Günü Haziran ayının kaçında? (Babalar Günü tarihçesi) - 2

BABALAR GÜNÜ 2025 NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Kökeni 20. yüzyıl başlarına dayanan Babalar Günü, Türkiye’de Haziran ayında kutlanıyor. 2025 yılında Babalar Günü 15 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir. 

Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2025 Babalar Günü Haziran ayının kaçında? (Babalar Günü tarihçesi) - 3

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü fikri, Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd tarafından ortaya atılmıştır. Dodd, annelerinin hayatta olmadığı dönemde 6 çocuğa bakan babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü kabul edilmesi için çalışmalara başlasa da takvim yetişmeyince kutlamalar bugünkü tarihe kalmıştır.

İlk kutlamalar 19 Haziran 1910'da Washington'da gerçekleşmiştir. 1966 yılında dönemin başkanı Lyndon Johnson konuya dair bildiri yayınlar ve 1972 yılında da Nixon tarafından resmiyet kazanır ve Babalar Günü her sene ABD'de resmi tatil olarak kutlanır.

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