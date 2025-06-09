Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2025 Babalar Günü Haziran ayının kaçında? (Babalar Günü tarihçesi)
Babalar Günü için geri sayım başladı. Evrensel olarak dünyanın dört bir yanında kutlanan Babalar Günü’ne özel sürprizler ve hediyeler almak isteyenler şimdiden hazırlıklarına başladı. Bu anlamlı günde kendilerine yol gösteren ve tüm zorluklarda yanlarında olan babalarına teşekkür etmek isteyenler, anlamlı günü atlamak istemiyor. Babalar Günü ilk olarak ABD’de ortaya çıkarken birçok ülkede kutlanmaya başlandı. Peki Babalar Günü 2025 ne zaman? İşte, Babalar Günü tarihi ve tarihçesi…
Kız çocuklarının hayranlık duyduğu, erkek çocukların ise hayattaki en önemli rol modellerinden olan babalar, yılda bir kez kutlanan Babalar Günü ile onore ediliyor. Babalar Günü’ne özel hediye almak isteyenler ve bu anlamlı günde babalarını ziyaret edecekler şimdiden tarihi not ederek, bu tarihe göre hareket edecek. Babalar Günü her yıl Haziran ayında kutlanıyor.Babalar Günü, ilk olarak Washington eyaletinde Sonora Smart Dodd adlı bir kadının girişimiyle kutlanmaya başlanırken dünyanın birçok ülkesine yayıldı. İşte, Babalar Günü tarihi…