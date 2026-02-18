Babalık davasından karar çıktı. Metin Akpınar'a milyonluk tazminat
18.02.2026 14:19
Son Güncelleme: 18.02.2026 14:44
İHA
Oyuncu Metin Akpınar'ın biyolojik kızı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Duygu Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti.
Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında açtığı tazminat davasından karar çıktı.
Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Davanın itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.
Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı." dedi.
Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Duygu Nebioğlu doğar doğmaz annesi onu Antalya'da bir köye bıraktı. Nebioğlu, 6 aylıkken çocuk esirgeme kurumuna verildi. Bir süre ikiziyle birlikte çocuk esirgeme kurumunda kalan Nebioğlu, henüz 6 yaşındayken 1994 yılında öğretmen bir çift tarafından evlat edinildi. 21 yaşındayken babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendi.