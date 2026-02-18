Babalık davasından karar çıktı. Metin Akpınar'a milyonluk tazminat

Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Duygu Nebioğlu doğar doğmaz annesi onu Antalya'da bir köye bıraktı. Nebioğlu, 6 aylıkken çocuk esirgeme kurumuna verildi. Bir süre ikiziyle birlikte çocuk esirgeme kurumunda kalan Nebioğlu, henüz 6 yaşındayken 1994 yılında öğretmen bir çift tarafından evlat edinildi. 21 yaşındayken babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendi.