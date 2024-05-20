“Babama gidiyorum” diyerek evden çıkan Selin’den 41 gündür haber yok

Manisa’da annesinin evinden “Babama gidiyorum.” diyerek çıkan 22 yaşındaki Selin Öztürk’ten 41 gündür haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe eden anne Yeliz Karalar, “Kızım zorla bir yerde tutuluyor olabilir, öldürülmüş olabilir. Günlerdir ne yemek yiyebiliyorum ne de uyku uyuyabiliyorum.” dedi.

“Babama gidiyorum” diyerek evden çıkan Selin’den 41 gündür haber yok - 1

Manisa’da 22 yaşındaki Selin Öztürk’ten 41 gündür haber alınamıyor.

Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar’ın evinde kalan Selin Öztürk, 10 Nisan günü, “Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim.” diyerek evden çıktı.

Eve dönmeyen kızı Öztürk’e ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu.

Karalar, 41 gündür haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.

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“Babama gidiyorum” diyerek evden çıkan Selin’den 41 gündür haber yok - 2

Damadı cezaevinde olduğu için evli olan kızının arada kendisinde arada da eski eşinde kaldığını belirten Karalar, “Babasına duş almaya gideceğini ve geri döneceğini söyledi. Evden ayrılıp, geri dönmeyince merak ettim, ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. O günden beri telefonu kapalı.” ifadelerini kullandı.

“Babama gidiyorum” diyerek evden çıkan Selin’den 41 gündür haber yok - 3

1 GÜN SONRA SELİN’İ SORDULAR

Kaybolan kızıyla ilgili babası ve ağabeyinden şüphelendiğini söyleyen Karalar, “Babası da ağabeyi de kızımı arayıp, sormazlar ama kaybolduğu günün ertesi günü mesaj atarak Selin’in bende olup olmadığını sordular. Bu durumdan şüphelendim ve 3 gün sonra kayıp başvurusu yaptım.” dedi.

“Babama gidiyorum” diyerek evden çıkan Selin’den 41 gündür haber yok - 4

“ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR”

Kızının hayatından endişe ettiğini dile getiren Karalar, “Kızıma dönmesi için çağrıda bulunmak isterdim ama yaşadığından emin olamıyorum. Telefonunu kapatacak bir çocuk değil. O yüzden ne kadar çağrı yapsam da boş. Kızımdan umudumu kestim. Zorla bir yerde tutuluyor olabilir, öldürülmüş olabilir. Çocuğumun ölüsünü bile bulsam en azından bir mezarını yapayım. Günlerdir ne yemek yiyebiliyorum ne de uyku uyuyabiliyorum. Gözüm hep kapıda.” dedi.

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