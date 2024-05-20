“Babama gidiyorum” diyerek evden çıkan Selin’den 41 gündür haber yok

“ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR”

Kızının hayatından endişe ettiğini dile getiren Karalar, “Kızıma dönmesi için çağrıda bulunmak isterdim ama yaşadığından emin olamıyorum. Telefonunu kapatacak bir çocuk değil. O yüzden ne kadar çağrı yapsam da boş. Kızımdan umudumu kestim. Zorla bir yerde tutuluyor olabilir, öldürülmüş olabilir. Çocuğumun ölüsünü bile bulsam en azından bir mezarını yapayım. Günlerdir ne yemek yiyebiliyorum ne de uyku uyuyabiliyorum. Gözüm hep kapıda.” dedi.