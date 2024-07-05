“Babamı vurmayın” deyip silahın önüne atlayan 16 yaşındaki Muhammet öldü

İzzet Duman, polisteki ifadesinde, olay sırasında arkadaşı Melih K’nin yanında olduğunu belirtip, yaşananları şöyle anlattı:

“Melih K, bana eşinin kendisini Emrah Görmez ile aldattığını anlattı. Ara sokaklarda otomobille dolaşırken Emrah Görmez ile karşılaştık. Araçlar durdu ve Emrah Görmez ile Melih K. göz göze geldi. Melih K’nin gözleri doldu ve aracının penceresinden tabancayı çıkarıp, Emrah Görmez’e doğrulttu. Görmez de kendi silahını çıkarıp, Melih K’ye doğrulttu. Bir anlık boşluğundan yararlanıp, Melih K’nin elindeki tabancayı aldım ve araçtan indim. Tabancayı Emrah Görmez'e doğrultmadan, 'Emrah silahını indir hem namussuzluk yapıyorsun hem de karşımıza dikiliyorsun' dedim. Bu sözleri söylerken, Emrah hala Melih K.'ye silahını doğrultuyordu. Olayın daha çok büyümesini engellemek amacıyla Melih K.'den aldığım tabancayla havaya 2 el ateş ettim. Bunun üzerine Emrah Görmez tabancasını indirdi. Tekrar kullandığımız otomobilin sol koltuğuna oturdum. Emrah Görmez ise elinde silahla bekledi ve geri çekilmedi. Melih K.'ye 'Buradan gidelim' dedim ancak bir anda elimdeki tabancayı alıp, otomobilden aşağı inip, Emrah Görmez'e doğrultup, ayaklarına doğru 2 el ateş etti.”