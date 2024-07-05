“Babamı vurmayın” deyip silahın önüne atlayan 16 yaşındaki Muhammet öldü
Denizli’de silahlı saldırıda yaşamını yitiren 16 yaşındaki Muhammet Hüseyin Görmez’in aynı olayda ağır yaralanan babasını kurtarmak isterken vurulduğu ortaya çıktı. Cinayete ilişkin tutuklananlar arasında yer alan İzzet Duman, “Yolda karşılaşan Melih K. ile Emrah Görmez birbirlerine silah çekti. O esnada araya girip, ‘Babamı vurmayın’ diyen Muhammet Hüseyin Görmez’e Melih K’nın tabancasından çıkan kurşunlardan biri isabet etti.” dedi.
Denizli’de silahlı saldırıda ölen 16 yaşındaki çocuğun, “Babamı vurmayın.” diyerek silahın önüne atladığı ortaya çıktı.
Olay, 17 Haziran günü Merkezefendi ilçesinde meydana geldi.
Tekstil atölyesi ve oto-galerisi işleten Emrah Görmez ile oğlu Muhammet Hüseyin Görmez, caddede yürürken yanlarına yaklaşan araçtan inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Baba-oğul, tabancadan çıkan kurşunlarla vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Emrah Görmez, Denizli Devlet Hastanesi’ne, oğlu Muhammet Hüseyin Görmez Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Oğul Görmez, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Baba Emrah Görmez’in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.