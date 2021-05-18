'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu

Çiftçi’nin çocukları ve eşi bu nedenle polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan 2,5 ay geçmesine rağmen Çiftçi bulunamadı.

POLİS NÖBET TUTTU Olay yerine özel harekat polisi de sevk edildi. Polis eli tetikte ev önünde nöbet tutmaya başladı. Bu arada Çiftçi ailesinin kızgınlığı bir türlü bitmedi. Çiftçi’nin kızı Hülya Tüler, babasının bu aile tarafından kaçırıldığını öne sürerek, “E. ailesi babamı evlilik vaadiyle kandırmış 30 bin lira parası varmış onu almış sonra da öldürmüş. Biz bu aileden şikayetçiyiz bunlar gözaltına alınsın” dedi. Polis aileyi sakinleştirerek evlerine gönderirken gün boyu ev önünde nöbet tutmaya devam etti.