'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu
Adana'da 2,5 aydır kayıp olan adamın eşi ve çocukları, onu kaçırıp öldürdüğünü öne sürdükleri ailenin evini basıp kazma, kürek ve sopalarla zarar verdi. Polis, aileyi sakinleştirerek evlerine gönderirken gün boyu ev önünde nöbet tutmaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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İHA 18.05.2021 - 11:43
Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan 61 yaşındaki Musa Çiftçi 6 Mart günü evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.
Çiftçi’nin çocukları ve eşi bu nedenle polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan 2,5 ay geçmesine rağmen Çiftçi bulunamadı.
''30 BİN LİRA PARASI ALINIP ÖLDÜRÜLDÜ'' İDDİASI
Bugün de Musa Çiftçi’nin, komşuları E. ailesinin kadınları tarafından evlenme vaadiyle kaçırılıp 30 bin lira parası alındıktan sonra öldürüldüğü öne sürüldü.
İDDİAYI DUYAN AİLE EVİ BASTI
Bu iddiayı duyan aile E. ailesinin evini bastı. Musa Çiftçi’nin kızları ve eşi bastıkları evin camlarını taş, kürek, kazma ve sopalarla kırıp aileye zarar vermek istedi.
Bunun üzerine E. ailesinin bireyleri kapıyı kapatıp polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis E. ailesini kurtarıp mahalleden uzaklaştırdı.
POLİS NÖBET TUTTU
Olay yerine özel harekat polisi de sevk edildi. Polis eli tetikte ev önünde nöbet tutmaya başladı. Bu arada Çiftçi ailesinin kızgınlığı bir türlü bitmedi. Çiftçi’nin kızı Hülya Tüler, babasının bu aile tarafından kaçırıldığını öne sürerek, “E. ailesi babamı evlilik vaadiyle kandırmış 30 bin lira parası varmış onu almış sonra da öldürmüş. Biz bu aileden şikayetçiyiz bunlar gözaltına alınsın” dedi. Polis aileyi sakinleştirerek evlerine gönderirken gün boyu ev önünde nöbet tutmaya devam etti.
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