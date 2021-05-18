'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu

Adana'da 2,5 aydır kayıp olan adamın eşi ve çocukları, onu kaçırıp öldürdüğünü öne sürdükleri ailenin evini basıp kazma, kürek ve sopalarla zarar verdi. Polis, aileyi sakinleştirerek evlerine gönderirken gün boyu ev önünde nöbet tutmaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA 18.05.2021 - 11:43

'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 1
Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan 61 yaşındaki Musa Çiftçi 6 Mart günü evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 2
Çiftçi’nin çocukları ve eşi bu nedenle polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan 2,5 ay geçmesine rağmen Çiftçi bulunamadı.
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 3

''30 BİN LİRA PARASI ALINIP ÖLDÜRÜLDÜ'' İDDİASI

Bugün de Musa Çiftçi’nin, komşuları E. ailesinin kadınları tarafından evlenme vaadiyle kaçırılıp 30 bin lira parası alındıktan sonra öldürüldüğü öne sürüldü.
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 4

İDDİAYI DUYAN AİLE EVİ BASTI

Bu iddiayı duyan aile E. ailesinin evini bastı. Musa Çiftçi’nin kızları ve eşi bastıkları evin camlarını taş, kürek, kazma ve sopalarla kırıp aileye zarar vermek istedi.
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 5
Bunun üzerine E. ailesinin bireyleri kapıyı kapatıp polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis E. ailesini kurtarıp mahalleden uzaklaştırdı.
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 6

POLİS NÖBET TUTTU

Olay yerine özel harekat polisi de sevk edildi. Polis eli tetikte ev önünde nöbet tutmaya başladı. Bu arada Çiftçi ailesinin kızgınlığı bir türlü bitmedi. Çiftçi’nin kızı Hülya Tüler, babasının bu aile tarafından kaçırıldığını öne sürerek, “E. ailesi babamı evlilik vaadiyle kandırmış 30 bin lira parası varmış onu almış sonra da öldürmüş. Biz bu aileden şikayetçiyiz bunlar gözaltına alınsın” dedi. Polis aileyi sakinleştirerek evlerine gönderirken gün boyu ev önünde nöbet tutmaya devam etti.
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 7
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 8
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 9
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 10
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 11
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 12
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 13
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 14
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 15
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 16
'Babamızı öldürdüler' baskını: Polis kapıda nöbet tuttu - 17

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER