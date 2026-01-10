"Babanın hayrına yardımcı olacağım" dedi, 770 bin lira dolandırdı
10.01.2026 10:45
İHA
Bursa'da görev yapan bir öğretmen, kendini jandarma karakol komutanı olarak tanıtan kişi tarafından "Babanın hayrına sana yardımcı olacağım" denilerek 770 bin lira dolandırıldı.
Alınan bilgiye göre Osmangazi'de anaokulu öğretemenliği yapan Gülcan Aktulu, sosyal medya üzerinden tanıştığı biriyle telefonda görüşmeye başladı. Kendisini jandarma karakol komutanı olarak tanıtan şüpheli daha önce Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yaptığını ve Aktulu'nun babasıyla da aynı kurumda çalıştığını söyledi. Şüpheli Aktulu'yla yaptığı görüntülü görüşmelerde askeri üniforma giyerek ve Türk bayraklı resmi bir arka planda bulunarak Aktulu'nun güvenini kazandı.
"SENİ EV SAHİBİ YAPAYIM"
Aktulu'nun da o dönem ev sahibiyle ciddi sorunlar yaşadığı ve tehdit ve baskılar gerekçesiyle de polise başvurduğu öğrenildi. Şüphelinin ise bu durumu fırsata çevirerek, "Seni bu ev sahibinden kurtarayım, önce ev sahibi yapayım" diyerek hem güven verdiği hem de evlilik vaadi verdiği öğrenildi.
Şüphelinin yönlendirdiği bir emlakçıyla iletişime geçen Aktulu'nun, konut alımı için toplam 770 bin TL teslim ettiği ve para tesliminin hemen ardından şüphelinin ortadan kaybolduğu öğrenildi. Şüphelinin ortadan kaybolmasıyla dolandırıldığını anlayan Aktulu, emniyete başvurdu ve olayla ilgili şüphelilere yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
GÖRÜŞMLERDE ÜNİFORMA GİYİYORDU
Gülcan Aktulu, olayı ve şüphelinin olayı en ince ayrıntısına kadar planladığını ise yaptıkları görüntülü konuşmalar üzerinden şöyle anlattı:
“Görüşmelerde üniformasının üzerinde üç yıldızlı apolet vardı ve üzerinde Özdemir yazıyordu. Arkada Türk bayrağı var. Bir jandarma karakolu, resmî bir makam. Görüntüyü durduruyor. ‘Bir sessiz kal’ diyor. Yanına gelen bir asker… Orada kamuflajını görüyorum, imza atıyor. Tamamen böyle bir tezgâh. Benim evlenme niyetimi biliyor, o yüzden bana yalan söyleyip, babanı da tanıyorum diyip babamın hatrı için bana yardım edecekmiş. Bana ev alacak diye hesabımdan 770 bin lira çektirip beni dolandırdı."