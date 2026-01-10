"Babanın hayrına yardımcı olacağım" dedi, 770 bin lira dolandırdı

Gülcan Aktulu, olayı ve şüphelinin olayı en ince ayrıntısına kadar planladığını ise yaptıkları görüntülü konuşmalar üzerinden şöyle anlattı:

“Görüşmelerde üniformasının üzerinde üç yıldızlı apolet vardı ve üzerinde Özdemir yazıyordu. Arkada Türk bayrağı var. Bir jandarma karakolu, resmî bir makam. Görüntüyü durduruyor. ‘Bir sessiz kal’ diyor. Yanına gelen bir asker… Orada kamuflajını görüyorum, imza atıyor. Tamamen böyle bir tezgâh. Benim evlenme niyetimi biliyor, o yüzden bana yalan söyleyip, babanı da tanıyorum diyip babamın hatrı için bana yardım edecekmiş. Bana ev alacak diye hesabımdan 770 bin lira çektirip beni dolandırdı."