Babası teşvik etti, 4 yılda atıcılıkta milli takıma yükseldi

Samsun'un Bafra ilçesinde polis memuru babası Erol Alev'in teşvik ettiği kızı Bilge Alev, 4 yıl önce başladığı atıcılıkta 10 Metre Havalı Silahlar Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma seçilen Alev, Norveç'teki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Haberler - DHA 20.02.2022 - 11:45

Babası teşvik etti, 4 yılda atıcılıkta milli takıma yükseldi - 1

Mersin'de ve Avcılık Federasyonu'nca düzenlenen 10 Metre Havalı Silahlar Yarışması’nda Türkiye şampiyonu olan Bilge Alev, milli takıma seçildi.

Babası teşvik etti, 4 yılda atıcılıkta milli takıma yükseldi - 2

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Alev, 18 Mart'ta Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 'yi temsil edecek.

Babası teşvik etti, 4 yılda atıcılıkta milli takıma yükseldi - 3

"OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAYI HEDEFLİYORUM"

Polis babası Erol Alev sayesinde atıcılık sporuna başladığını belirten Bilge Alev, "Bafra'da atış poligonu kurulduğunda ilk sporcusu bendim. Son yarışmamda 564 puanla şampiyonu oldum. Milli takıma girdim ve Norveç'te 18 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na girmeye hak kazandım. Her sporcunun hayali olan olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum" dedi.

Babası teşvik etti, 4 yılda atıcılıkta milli takıma yükseldi - 4

"BU SPORDA OLDUKÇA YETENEKLİ"

Bilge'yi çalıştıran antrenör Murat Gürsel ise şunları söyledi: "Bilge bizim ilk sporcularımızdan. Kendisi bu sporda oldukça yetenekli. Kendisiyle çok çalıştık. Kabiliyetini ön plana çıkardı, çok kısa sürede TOHM'u attığı skorlarla kazandı" şeklinde konuştu.

Babası teşvik etti, 4 yılda atıcılıkta milli takıma yükseldi - 5
Babası teşvik etti, 4 yılda atıcılıkta milli takıma yükseldi - 6

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