Babası teşvik etti, 4 yılda atıcılıkta milli takıma yükseldi

"BU SPORDA OLDUKÇA YETENEKLİ"

Bilge'yi çalıştıran antrenör Murat Gürsel ise şunları söyledi: "Bilge bizim ilk sporcularımızdan. Kendisi bu sporda oldukça yetenekli. Kendisiyle çok çalıştık. Kabiliyetini ön plana çıkardı, çok kısa sürede TOHM'u attığı skorlarla kazandı" şeklinde konuştu.