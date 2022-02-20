Babası teşvik etti, 4 yılda atıcılıkta milli takıma yükseldi

Haberler - DHA 20.02.2022 - 11:45
Alev, 18 Mart'ta Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Polis babası Erol Alev sayesinde atıcılık sporuna başladığını belirten Bilge Alev, "Bafra'da atış poligonu kurulduğunda ilk sporcusu bendim. Son yarışmamda 564 puanla Türkiye şampiyonu oldum. Milli takıma girdim ve Norveç'te 18 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na girmeye hak kazandım. Her sporcunun hayali olan olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum" dedi.
Bilge'yi çalıştıran antrenör Murat Gürsel ise şunları söyledi: "Bilge bizim ilk sporcularımızdan. Kendisi bu sporda oldukça yetenekli. Kendisiyle çok çalıştık. Kabiliyetini ön plana çıkardı, çok kısa sürede TOHM'u attığı skorlarla kazandı" şeklinde konuştu.