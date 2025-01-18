Babasına yardım ederek çekicilik yapıyor: Hedefim TIR şoförlüğü

''KADINLAR HER SEKTÖRDE GÜÇLÜ''

Kadınların her alanda başarılı olduğunu vurgulayan Kılınç, “Bu işin de kadınlar için yapılmaz bir şey olmadığını görmek, hem bana hem çevremdeki diğer kadınlara cesaret veriyor. Erkekler bu sektörde egemen olabilir, ama kadınların da bu işi en az onlar kadar başarılı şekilde yapabileceğini kanıtlamak istiyorum. Evet, ağır araç kullanmak gerçekten hoşuma gidiyor. Bir gün TIR şoförü olmak istiyorum. Bu işin zorlukları olsa da, kadın olarak bu sektörde ilerlemek çok daha değerli. Hedefim, TIR şoförlüğü yaparak, diğer kadınlara da cesaret vermek. Bu ay içinde tır ehliyeti için sınavım var. İnşallah kolaylıkla başarı gösterip alacağım” dedi.

Bir anne olarak yaptığı işle de çocuklarına örnek olmak istediğini belirten Seher Kılıç, “Çocuklarım her şeyim, onlara en iyi şekilde bakmak için elimden geleni yapıyorum. Ama bir anne olarak çalışmak da önemli. Çocuklarıma sadece iyi bir anne olmakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü bir kadın örneği de sunmak istiyorum. Baba mesleğine yardım etmek de bana hem keyif hem de ek gelir sağlıyor” dedi.