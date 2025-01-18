Babasına yardım ederek çekicilik yapıyor: Hedefim TIR şoförlüğü
Denizli'de üç çocuk annesi Seher Kılınç, ön muhasebe personeli olmasının yanı sıra, babasına da yardım ederek çekici kullanıyor. Ağır iş olması sebebiyle erkeklerin egemen olduğu sektörde başarısını kanıtlayan Kılınç, kadınların da ağır araç kullanabileceğini ispatlıyor. Kılınç, hedefinin ağır tonaj TIR şoförlüğü olduğunu söyledi.
Denizli'de 39 yaşındaki üç çocuk annesi Seher Kılınç, hem annelik görevini başarıyla yerine getiriyor hem de iş hayatında öz verisiyle dikkat çekiyor. Ön muhasebe personeli olan Kılınç, ayrıca baba mesleği olan erkeklerin egemen olduğu çekici şoförlüğü sektöründe farklılık oluşturuyor. C ehliyete ve gerekli belgelere sahip olan Kılınç, babasına yardım etmek için araç çekimi yapıyor.