Babasından devraldı: Yarım asırdır mesleğini aşkla sürdürüyor
Bayburt'ta ilk fotoğraf stüdyosunu kuran Ahmet Yavuz'un oğlu Sadık Yavuz (75), babasından devraldığı fotoğrafçılık mesleğini yarım asrı aşkın süredir ilk günkü aşkla sürdürüyor. Yavuz, fotoğrafçılığın yanı sıra gazetecilik ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevlerinde de bulundu.
Babası Ahmet Yavuz'un 1948 yılında askerlik görevi sırasında öğrendiği fotoğrafçılık mesleği, aile mesleği oldu. Yavuz ailesi, 3 kuşaktır fotoğrafçılık mesleğini kentte özenle sürdürüyor. Ahmet Yavuz, Zonguldak'ta başladığı fotoğrafçılık serüvenini 1967 yılında Bayburt'a taşıyarak kentin ilk fotoğraf stüdyosunu kurdu.