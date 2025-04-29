Babasını kaybeden Elif'in adalet arayışı: "Bir can bu kadar ucuz mu?"
İstanbul Beyoğlu'nda sürücü M.E., hafif ticari araçla seyrettiği sırada kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a çarptı. Yavuz yaşamını yitirdi, olay yerinden kaçan M.E. ise gözaltına alındı. 17 yaşındaki sürücü M.E.'ye ev hapsi verildi. Yavuz'un kızı Elif Yavuz karara tepki gösterdi. Acılı kız, "Bir babanın canı, bir yaşam, bir ömür, bir hayat bu kadar ucuz mu?" diye sordu.
İstanbul'da 17 yaşındaki sürücünün ölümüne neden olduğu Abdulkerim Yavuz'un ailesi, mahkemeden çıkan ev hapsi kararına tepki gösterip, adalet arayışı başlattı.