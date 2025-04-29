Babasını kaybeden Elif'in adalet arayışı: "Bir can bu kadar ucuz mu?"

"ÖMÜR BOYU BU ACIYLA YAŞAYACAĞIZ"

Yavuz şöyle devam etti:

"Ben de kardeşim de ağabeyim de ablam da yaşayacak. Buna sebep olan şahıs sadece birkaç aylığına evde kalıp cezası bitecek. Bize yaşatılan bu acıyı bir ömür boyu içimizde yaşayacağız.

Ben babasını kaybeden bir kız çocuğu olarak sadece adalet istiyorum. Adaletin yaşa göre değil sonuçlara göre de değerlendirilmesi gerekiyor. Adalet kağıtlarda rakamlarda yazan bir kavram olmamalıdır.

Adalet kaybedilen bir canın değerinin yaşamının ne kadar önemli olduğunu hissettirmelidir. Bugün bunları burada sadece kendi acım için söylemiyorum. Umarım bir an önce adalet gerçeği yansıtır ve yerine getirilir."