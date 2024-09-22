Babasını öldürüp parçalara böldü, yakıp dere yatağına attı! Edirne'de kan donduran cinayet

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Şerif Yalçın'ın (58), dere yatağında 4 parçaya ayrılmış cesedi bulundu. Kayıp ihbarında bulunan, çelişkili ifadeleri ve şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan oğlu Canberk Yalçın (27), babasını tabanca ile öldürüp, balta ile parçaladığını cesedini dere yatağına attığını itiraf etti.

Babasını öldürüp parçalara böldü, yakıp dere yatağına attı! Edirne'de kan donduran cinayet - 1

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şerif Yalçın'ı, 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın, kan donduracak şekilde öldürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Babasını öldürüp parçalara böldü, yakıp dere yatağına attı! Edirne'de kan donduran cinayet - 2

Babasını tabancayla öldürdükten sonra baltayla parçalara bölen, ardından yakan, daha sonra dere yatağına atan cani evlat, ilerleyen saatlerde babasının kayıp olduğunu belirterek jandarmaya ihbarda bulundu.

Babasını öldürüp parçalara böldü, yakıp dere yatağına attı! Edirne'de kan donduran cinayet - 3

Bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı

Babasını öldürüp parçalara böldü, yakıp dere yatağına attı! Edirne'de kan donduran cinayet - 4

Arama çalışmalarına da katılan cani evlat, ekiplerin çalışmalarını mezarlık bölgesinde yoğunlaştırdı.

Babasını öldürüp parçalara böldü, yakıp dere yatağına attı! Edirne'de kan donduran cinayet - 5

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar çevresinde cani evlat gözaltına alındı. Ekiplerin istihbarat ve saha çalışmaları çerçevesinde, ceset dere yatağında bulundu.

Babasını öldürüp parçalara böldü, yakıp dere yatağına attı! Edirne'de kan donduran cinayet - 6

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Babasını öldürüp parçalara böldü, yakıp dere yatağına attı! Edirne'de kan donduran cinayet - 7

Gözaltına alınan cani evlat ve eşi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER