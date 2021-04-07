Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün akşam saatlerinde Hikmet Ülken’e (79) ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında evde büyük çaplı hasar oluştu. İtfaiye ekipleri evde kimsenin bulunmadığını tespit etti.