Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü

Trabzon'da tek katlı ahşap evdeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Babası Hikmet Ülken’in yanan evde olduğunu düşünen Ayşe Ülken, olay yerine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hikmet Ülken’in ise yangın sırasında evde olmadığı ortaya çıktı.

DHA 07.04.2021 - 14:05

Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü - 1

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün akşam saatlerinde Hikmet Ülken’e (79) ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü - 2
Yangının fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi.
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü - 3
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü - 4
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında evde büyük çaplı hasar oluştu. İtfaiye ekipleri evde kimsenin bulunmadığını tespit etti.
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü - 5

KIZI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İlçe merkezinde oturan Hikmet Ülken’in kızı Ayşe Ülken, yangını haber alınca mahalleye gitmek için taksiyle yola çıktı. Ülken, telefonla arayıp ulaşamadığı babasının evde olduğunu düşüncesiyle yolda fenalaştı.
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü - 6
Taksiyle hastaneye götürülen Ayşe Ülken’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ülken, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü - 7
Kızının kalp krizi sonucu öldüğünü öğrenen Hikmet Ülken büyük acı yaşadı.
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü - 8
İyi Parti Beşikdüzü İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan Ayşe Ülken, ilçede kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü - 9
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü - 10
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü - 11
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü - 12

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