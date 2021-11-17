Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi

Antalya'da babasının darbettiği öne sürülen bebeğin cenazesi annesine teslim edildi. Elif Ada, Serik'te toprağa verildi

Haberler - Anadolu Ajansı 17.11.2021 - 15:49

Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi - 1

'nın Serik ilçesinde, babasının darbetmesi sonucu öldüğü öne sürülen 3 aylık bebeğin cenazesi defnedildi.

Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi - 2

Orta Mahalle'de babası Mustafa G'nin darbetmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen 3 aylık Elif Ada bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından annesi Beyza Nur Erol'a verildi.

Anne Erol'un gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi - 3

SERİK'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Serik İlçe Mezarlığına getirilen bebeğin cenazesi, annesi Beyza Nur Erol, yakınları ve mezarlıkta görevli belediye çalışanlarının katılımıyla kılınan namaz sonrası defnedildi.

Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi - 4

Bebeğini musalla taşından mezarına kadar kucağında taşıyan anne Erol, duygusal anlar yaşadı. Bebeğini bırakmak istemeyen anne Erol'u dedesi Abdullah Erol teselli etti.

Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi - 5

Beyza Nur Erol'un, 3 aylık kızı Elif Ada'nın nefes almadığını fark ederek haber verdiği sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirlemişti.

Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi - 6

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bebeğin kafasında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi - 7

Bu sırada anne Erol, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek birlikte yaşadığı Elif Ada'nın babası Mustafa G'nin, kızını darbedip öldürdüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi - 8
Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi - 9
Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi - 10
Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi - 11

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