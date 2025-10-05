Babasının Kore Savaşı’nda askerlerden öğrendiği mesleği sürdürüyor
Bursa’da yaşayan Hilmi Demirtaş (80), babasının Kore Savaşı’nda askerlerden öğrenip, kendisine aktardığı ayakkabıcılık mesleğini yarım asırdır sürdürüyor.
Bursa’da köklü ayakkabıcılık geleneğini sürdüren Hilmi Demirtaş, asker olan babasından devraldığı mesleği yıllardır aynı özveriyle yapıyor. Kore harbinde levazım subayı olarak görev yapan babası Muzaffer Demirtaş’ın, savaş sırasında askerlerin ayakkabılarını tamir eden ustalardan öğrendiği zanaatı, Türkiye’ye döndükten sonra kamyon lastiklerini işleyip, ayakkabı yaparak geliştiren Demirtaş, bu sayede yarım asırdır sürdürdüğü mesleğe adım atmış.