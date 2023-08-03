Babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi
Bolu’da Gökhan Gürsel’in kullandığı ve engebeli arazide devrilen taş yüklü traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki kız çocuğu Merve Nur Gürsel, yaşamını yitirdi.
Bolu’da taş yüklü traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki Merve Nur Gürsel, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Göynük ilçesi Çatacık köyünde meydana geldi. Römorkunda taş yüklü olan Gökhan Gürsel'in kullandığı 81 FK 298 plakalı traktör, sürücüsünün aniden hareket etmesi sonucu engebeli araziye çarparak devrildi.