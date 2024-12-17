Babasının vasiyetiyle bu işi yapıyor: 74 yıl önce kuruldu, 30 yıldır kelle ve paça ütüyor

Çoğunlukla kış aylarında iş yoğunluğunun arttığını belirten Fırat Eldemir, “Baba mesleği yapmak çok çok zor ama bırakmak da istemedim, çünkü babam bu işe emeğini vermiş, Siirt halkının tanınan bir siması olduğu için ben de bu mesleği sürdürmek için elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalışıyorum.