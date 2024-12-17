Babasının vasiyetiyle bu işi yapıyor: 74 yıl önce kuruldu, 30 yıldır kelle ve paça ütüyor
Siirt’te Fırat Eldemir (45), 1950 yılında ailesinin kurduğu 18 metrekarelik işletmede, babasının vasiyetiyle 30 yıldır kelle ve paça ütüyor. Eldemir, “Babam ‘Bu işi bırakmayın, öldüğüm zaman da bu işi sürdürün’ demişti. Bunun için, babamın vasiyetini yerine getirmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum” dedi.
Siirt’te yaşayan Fırat Eldemir, dedesi Ethem ve babası Süleyman’ın 1950 yılında Batı Mahallesi’nde açtığı 18 metrekarelik işletmede, 30 yıldır kelle ve paça ütüyor.