Babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlamıştı: Şevval'den acı haber
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasına babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber geldi. Şevval'in yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.
Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında yeni bir acı haber geldi.
Yangın nasıl felakete dönüştü? 6 soru 6 cevapla Kartalkaya yangın felaketi
Kartalkaya yangın faciasında aynı aileden 14 kişi can verdi
Kartalkaya yangın faciası böyle gelmiş: Can pazarının ilk anları ortaya çıktı