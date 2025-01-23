Babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlamıştı: Şevval'den acı haber

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasına babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber geldi. Şevval'in yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlamıştı: Şevval'den acı haber - 1

Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında yeni bir acı haber geldi. 

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Babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlamıştı: Şevval'den acı haber - 2

Bartın’da yaşayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, 1,5 ay önce Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başlamıştı.

Babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlamıştı: Şevval'den acı haber - 3

BABASINI ARADI

Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi.

Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

Ağır yaralanan Şevval, yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlamıştı: Şevval'den acı haber - 4

Yangınla ilgili ihmaller zinciri ise araştırılıyor.

Babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlamıştı: Şevval'den acı haber - 5

"GÜLE GÜLE KIZIM"

Şahin için Bartın'ın Demirciler Mahallesi'ndeki evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunup, helallik alındı.

Babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlamıştı: Şevval'den acı haber - 6

Erdal Şahin, kızının tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı.

Babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlamıştı: Şevval'den acı haber - 7

Cenaze aracıyla Şadırvan Camisi'ne getirilen Şevval Şahin'in tabutu önünde, baba Erdal Şahin taziyeleri kabul etti.

Babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlamıştı: Şevval'den acı haber - 8

TOPRAĞA VERİLDİ

Şahin'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedildi. Baba Erdal Şahin, cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğuldu.

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