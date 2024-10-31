Baca deliğinden horon dinleten ev sahibinin cezası belli oldu

"GÜRÜLTÜ YAPARAK ONLARI RAHATSIZ ETMEK İSTEDİM"

Bulunmuş ise savunmasında, eşini kaybettiğini ve kira geliriyle yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Nusret Durmaz ev aradığını söylüyor ancak ev aradığını düşünmüyordum. Beni sürekli oyalıyordu. Ben de İznik'te hiçbir akrabam ve yakınım olmadığı, evde tek kaldığım için çözüm olarak dairemin içinde gürültü yaparak onları rahatsız etmek istedim. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım, olayların buraya gelmesini istemezdim. Olayın yaşanmasının sebepleri, kiracılarımdan kaynaklanmıştır."