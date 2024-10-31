Baca deliğinden horon dinleten ev sahibinin cezası belli oldu
Bursa'da iki yıl önce kiracısı evden çıksın diye kırdığı baca deliğinden horon açarak kiracısına rahatsızlık veren ev sahibi Tenzile Bulunmuş, 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve ev sahibinin 5 yıl denetim sürecine tabi tutulmasına karar verdi.
Bursa'da kiracısını evden çıkarmak için baca deliğinden horon dinleten ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un (65) cezası belli oldu. Olay, 2022'de İznik ilçesinde meydana geldi. Yeşil Cami Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında oturan Tenzile Bulunmuş, alt kattaki daireyi Nusret Durmaz (37) ve ailesine kiraya verdi.