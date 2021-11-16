Bafa Gölü’nde sular çekilince istilacılar ortaya çıktı

Haberler - İHA 16.11.2021 - 14:00
Doğa ve tarihinin yanı sıra birçok canlıya da ev sahipliği yapan Aydın'daki Bafa Gölü’nde, suların çekilmesiyle Avustralya tüp kurtları ortaya çıktı.
Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, biyolojik çeşitliliği ile önemli göllerden olan Bafa'da biyolojik tehlikenin önüne geçilmesi adına erken müdahale edilmesi çağrısında bulundu.
Tüp kurtlarının istilacı bir tür olduğunu vurgulayan EKODOSD Başkanı Sürücü, göz ardı edilen önlemler nedeniyle tüp kurtlarının göl havzasında adeta her alanı istila ettiğini belirtti.Uzun zamandır Avustralya tüp kurtlarını gözlemlediklerini söyleyen Sürücü, suların çekilmesi ile ortaya çıkan kurtların biyolojik kirlenmeye neden olduğunu aktardı.
Son yıllardaki kirlilikle göl havzasındaki biyolojik çeşitliliğin azaldığını belirten Sürücü, “Bafa’da Avustralya tüp kurtlarını uzun süredir gözlemliyoruz. Kuraklıkla, göl içindeki adalarda su seviyesinin düştüğü ve tarihi eserlerin ortaya çıktığı görüldü" dedi.
Sürücü, istilacıların tutunabildikleri her kütlenin üzerini sardıklarını belirterek "Serçin Kışlası’na kadar sahil boyunca, sığ bölgelerdeki su altından çıkan kayaların çoğunu kurtlar istila etti. Kuşlar tüp kurtlarının sardığı kayaları kullanmıyor” şeklinde konuştu.
Tüp kurtlarının göl ekosistemlerini fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak değiştirdiğini belirten Sürücü, “Kıyılarda bulanıklığı arttırır ve oyuk açma aktiviteleriyle bulundukları alt tabakayı değiştirir, aşırı çoğalınca suyun hareketini engelleyerek etraflarında tortu birikmesine neden olur. Göl turizmine, suyla temasta olan insanlara, canlılara tehlike oluştururlar. Balıkçıların teknelerine verdikleri yıpratıcı etkileri, balıkların temel besinleri olan planktonları tüketmeleri de ciddi sorunlara neden olur” dedi.
Bafa Gölü gibi büyük ekosistemlere giren istilacı türlerin ortamdan tamamen uzaklaştırılmasının zor olduğunu belirten Sürücü, “Göllerin dip çamurlarının ve zeminle kıyı kesimlerinde biyolojik ve mekanik temizlik yapılmalı. Göle temiz su kaynağı verilmeli, tarım ve sanayinin etkisi kontrol altına alınmalı. Göldeki biyolojik çeşitlilik artırılarak, denge sağlanmalı, gölün su seviyesi ve devinimleri korunmalı. Solucanların yakın formlarını izole etmek gerekir. Yoksa giderek artar, çözümü daha zor olur” diye konuştu.
Gölün en büyük sorununun çevresel sorunlar olduğunu söyleyen Sürücü, “Çevresindeki yöre insanlarına, balıkçılara, turizm işletmelerine önemli katkı sağlayan Bafa Gölü’nün sağlıklı olması, biyolojik çeşitliliğin devamlılığı açısından önemli” şeklinde konuştu.