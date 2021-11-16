Bafa Gölü’nde sular çekilince istilacılar ortaya çıktı

“CANLILAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYORLAR”

Tüp kurtlarının göl ekosistemlerini fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak değiştirdiğini belirten Sürücü, “Kıyılarda bulanıklığı arttırır ve oyuk açma aktiviteleriyle bulundukları alt tabakayı değiştirir, aşırı çoğalınca suyun hareketini engelleyerek etraflarında tortu birikmesine neden olur. Göl turizmine, suyla temasta olan insanlara, canlılara tehlike oluştururlar. Balıkçıların teknelerine verdikleri yıpratıcı etkileri, balıkların temel besinleri olan planktonları tüketmeleri de ciddi sorunlara neden olur” dedi.