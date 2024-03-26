Bafra Belediyesi hangi partide? Bafra Belediye başkanı kimdir? Bafra Belediye başkan adayları
Bafra Belediyesi hangi partide? Bafra Belediye Başkanı kimdir? Bafra Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Bafra Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Bafra Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Bafra yerel seçim sonuçları..
BAFRA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Bafra Belediyesini 59.605 alınan oy ve %66.26 oy oranı ile AK Parti adayı Hamit Kılıç kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%66.26
- İyi Parti%14.75
- CHP%11.89
- DSP%4.14
- Saadet Partisi%1.55
- BTP%0.76
- Diğer