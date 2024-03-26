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Bafra Belediyesi hangi partide? Bafra Belediye başkanı kimdir? Bafra Belediye başkan adayları

Bafra Belediyesi hangi partide? Bafra Belediye Başkanı kimdir? Bafra Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Bafra Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Bafra Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Bafra yerel seçim sonuçları..

Bafra Belediyesi hangi partide? Bafra Belediye başkanı kimdir? Bafra Belediye başkan adayları - 1

BAFRA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Bafra Belediyesini 59.605 alınan oy ve %66.26 oy oranı ile AK Parti adayı Hamit Kılıç kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%66.26
  • İyi Parti%14.75
  • CHP%11.89
  • DSP%4.14
  • Saadet Partisi%1.55
  • BTP%0.76
  • Diğer

TÜRKİYE HABERLERİ

Bafra Belediyesi hangi partide? Bafra Belediye başkanı kimdir? Bafra Belediye başkan adayları - 2

BAFRA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bafra Belediyesi Başkanı Hamit Kılıç Kimdir?

Hamit KILIÇ, 1967 yılında Bafra’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bafra’da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

 1990 yılında kurduğu özel bir şirket ile iş hayatına başlayan Hamit KILIÇ, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası’nda iki dönem Meclis Üyeliği, Başkan Yardımcılığı, iki dönem Bafra Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği yaptı. İmam Hatip Okulları Platformu Bafra Temsilciliği, Yavuz Selim Vakfı Bafra Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Bafra Belediyesi hangi partide? Bafra Belediye başkanı kimdir? Bafra Belediye başkan adayları - 3

BAFRA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HAMİT KILIÇ
  • ŞÜKRÜ NEİŞ
  • NASUH YARAR
  • HAMDİ YILDIZ
  • MURAT ARABACI
  • SEVDA ÜNGÖR
  • SELMA ERSİN SİPER
  • ESMA ÖZKAHRAMAN
  • NURAN BALAKÇI
  • ÖZGÜR ÖNDER
  • NAZİF AYDIN
  • AYDIN ALKAN
  • YUNUS EMRE ÇELİK
  • ERDİNÇ ÇAĞLAR
  • ŞÜKRÜ ARSLAN
Bafra Belediyesi hangi partide? Bafra Belediye başkanı kimdir? Bafra Belediye başkan adayları - 4

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