Bafra Belediyesi hangi partide? Bafra Belediye başkanı kimdir? Bafra Belediye başkan adayları

BAFRA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bafra Belediyesi Başkanı Hamit Kılıç Kimdir?





Hamit KILIÇ, 1967 yılında Bafra’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bafra’da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

1990 yılında kurduğu özel bir şirket ile iş hayatına başlayan Hamit KILIÇ, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası’nda iki dönem Meclis Üyeliği, Başkan Yardımcılığı, iki dönem Bafra Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği yaptı. İmam Hatip Okulları Platformu Bafra Temsilciliği, Yavuz Selim Vakfı Bafra Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.