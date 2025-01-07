Bagajdaki dehşetin ardından bir dram çıktı! “Ayşe çaresiz ve yalnızdı, sosyal hayatı olmayan bir anneydi”
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilden bir kadının cesedi çıktı. Kadının eşi tarafından öldürüldüğü ve cesedin gizlenmek üzere başka bir yere götürüldüğü belirlendi. Ölen kadının Ayşe Çelik olduğu öğrenildi. Kadının bir yıldır eşi tarafından ölümle tehdit edildiği belirtildi. Çelik’in arkadaşı bir arkadaşı, “Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi.” diye konuştu.
İstanbul Sultangazi’de sürücüsü polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde kadın cesedi bulundu.
O cesedin ardından uzun süredir şiddete maruz bırakılan bir kadının hikayesi çıktı...