Bagajdaki dehşetin ardından bir dram çıktı! “Ayşe çaresiz ve yalnızdı, sosyal hayatı olmayan bir anneydi”

“Ayşe çaresiz ve yalnızdı.” diyen Çetik, “Emin değilim ama şüphelerimiz kocasının madde kullandığı yönündeydi Ayşe’nin anlatımlarıyla. Normal olmayan davranışlarından bahsediyordu. Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi. 5 yaşında bir kızı var.” şeklinde konuştu.