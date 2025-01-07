Bagajdaki dehşetin ardından bir dram çıktı! “Ayşe çaresiz ve yalnızdı, sosyal hayatı olmayan bir anneydi”

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilden bir kadının cesedi çıktı. Kadının eşi tarafından öldürüldüğü ve cesedin gizlenmek üzere başka bir yere götürüldüğü belirlendi. Ölen kadının Ayşe Çelik olduğu öğrenildi. Kadının bir yıldır eşi tarafından ölümle tehdit edildiği belirtildi. Çelik’in arkadaşı bir arkadaşı, “Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi.” diye konuştu.

Bagajdaki dehşetin ardından bir dram çıktı! “Ayşe çaresiz ve yalnızdı, sosyal hayatı olmayan bir anneydi” - 1

İstanbul Sultangazi’de sürücüsü polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde kadın cesedi bulundu.

O cesedin ardından uzun süredir şiddete maruz bırakılan bir kadının hikayesi çıktı...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bagajdaki dehşetin ardından bir dram çıktı! “Ayşe çaresiz ve yalnızdı, sosyal hayatı olmayan bir anneydi” - 2

Olay dün akşam saatlerinde yaşandı.

Polis ekipleri bir ihbar üzerine 35 AS 0264 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin “dur” ihtarına uymayarak kaçan aracın sürücüsü kovalamaca sonucu Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi’nde önü kesilerek durduruldu.

Aracın sürücüsü Engin Çelik gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada bir kadına ait ceset bulundu.

Yapılan incelemede cesedin sürücü Engin Çelik’in eşi Ayşe Çelik’e ait olduğu belirlendi.

Bagajdaki dehşetin ardından bir dram çıktı! “Ayşe çaresiz ve yalnızdı, sosyal hayatı olmayan bir anneydi” - 3

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ayşe Çelik’in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Engin Çelik işlemleri için emniyete götürüldü.

Engin Çelik’in emniyetteki işlemleri sürerken kadının cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Gazi Mahallesi’ndeki Yunus Emre Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından yarın Şanlıurfa’da toprağa verileceği öğrenildi.

Bagajdaki dehşetin ardından bir dram çıktı! “Ayşe çaresiz ve yalnızdı, sosyal hayatı olmayan bir anneydi” - 4

ÖLÜMLE TEHDİT VE ŞİDDET...

Öldürülen Ayşe Çelik, ardında bir dram bıraktı.

Çelik'in yaşadıklarını yakın arkadaşı Zeliha Çetik anlattı.

Çetik, öldürülen kadının bir yılı aşkın bir süredir ölümle tehdit edildiğini ve sürekli olarak şiddete maruz bırakıldığını anlattı.

Bagajdaki dehşetin ardından bir dram çıktı! “Ayşe çaresiz ve yalnızdı, sosyal hayatı olmayan bir anneydi” - 5

“Ayşe çaresiz ve yalnızdı.” diyen Çetik, “Emin değilim ama şüphelerimiz kocasının madde kullandığı yönündeydi Ayşe’nin anlatımlarıyla. Normal olmayan davranışlarından bahsediyordu. Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi. 5 yaşında bir kızı var.” şeklinde konuştu.

Bagajdaki dehşetin ardından bir dram çıktı! “Ayşe çaresiz ve yalnızdı, sosyal hayatı olmayan bir anneydi” - 6
Bagajdaki dehşetin ardından bir dram çıktı! “Ayşe çaresiz ve yalnızdı, sosyal hayatı olmayan bir anneydi” - 7
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